Haberler

ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği'nden Türk Vatandaşları İçin Acil Durum Hatları Paylaşımı

Güncelleme:
Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının ardından ülkede yaşayan Türk vatandaşları için acil durum hatlarının bilgilerini paylaştı. Vatandaşların iletişim kurabilecekleri hatlar belirlendi.

(ANKARA) - Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği, ABD'nin Venezuela saldırısının ardından ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının için acil durum hatlarının bilgilerini paylaştı.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize ve Konsolosluk Çağrı Merkezine ulaşabilecekleri acil durum hatlarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Karakas Büyükelçiliği acil durum hattı:  +58 412 330 75 29

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29"

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

