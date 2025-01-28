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Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen: "Mısır'daki Türk yatırımları genişlemeye ve büyümeye devam ediyor"

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen:
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Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır'daki Türk yatırımlarının genişleyerek büyümeye devam ettiğini ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl 10 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır'daki Türk yatırımlarının genişleyerek büyümeye devam ettiğini ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl 10 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Ticaret ??Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığında Mısır'ın başkenti Kahire'de ??Türkiye-Mısır B2B görüşmeleri etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe tekstil, beyaz eşya, otomotiv, tarımsal ürünler, kimyasal ürünler ve elektrik-??elektronik gibi Türkiye'den gelen birçok sektörden 30'a yakın Türk yatırımcı ve müteşebbisin ??yanı sıra Mısır'dan da çok sayıda iş insanı katıldı. ?

Açılış oturumunda konuşan Büyükelçi Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki karşılıklı ??ticaret hacminin 2023 yılına göre yaklaşık 1 milyar dolar artış göstererek 2024 yılında 8,8 milyar dolara ??ulaştığını söyledi.

Bu yıl ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artarak 10 ??milyar dolara çıkmasının beklendiğine dikkati çeken Şen, ?2024 yılında ithalat-ihracat dengesinde ?Mısır lehine kabaca 300 milyon dolarlık bir fazla ?olduğunu, bu aradaki farkın sağlıklı ve ?sürdürülebilir olduğunu ifade etti. ?

Büyükelçi Şen, "Mısır'daki Türk yatırımları genişlemeye ve büyümeye devam ediyor." dedi.

Ayrıca Türkiye'nin Mısır'ın ticaret fazlası verdiği nadir ülkelerden biri olduğuna işaret eden Şen, bu ?durumun serbest ticaret anlaşmasının kazan-kazan temelinde ne kadar iyi işlediğini ?ispatladığını belirtti.

Türkiye'nin, Mısır için en büyük 3'üncü ihracat pazarı ?olduğunu dile getiren Büyükelçi Şen, ?gelecek 10 yılda Mısır'ın ilk 3'teki konumunun muhafaza ?edilmesini beklediğini ifade etti. ?

Büyükelçi Şen, bu bağlamda Mısır'daki Türk yatırımlarının devam ettiğinin altını çizerek, "İstanbul'da katıldığım Türk iş insanlarıyla düzenlenen toplantıda Eroğlu Global ??Holding tarafından Batı Kantara Sanayi Bölgesinde 120 milyon dolarlık yeni yatırımın ??başlatılacağının müjdesini aldım." dedi.

Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Antlaşması'nın iki ülke ??arasındaki ticaret ve yatırım artışını sağladığını aktaran Şen, ticaret olmadan yatırımın ??artmayacağını bu nedenle ticari faaliyetlerin çok önemli olduğunu kaydetti.

Yerli sanayinin, kalıcı ithalat ilişkisiyle ve ihracatçı ile ithalatçı arasında kalıcı kapsamlı ve uzun ?vadeli işbirliğiyle mümkün olduğunu anlatan Büyükelçi Şen, bu toplantının karşılıklı ticari ?ilişkilerin güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Büyükelçi Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin iradeleri doğrultusunda Türkiye ve Mısır ekonomilerinin birlikte büyüyüp güçlenmeleri şeklinde bir stratejik vizyonla ?hareket ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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