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Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi Papası II. Tawadros'u ziyaret etti

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Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi ?Papası II. Tawadros'u ziyaret etti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi ?Papası II. Tawadros'u ziyaret etti.?

Büyükelçi Şen, Türkiye'nin ?Kıpti Mısırlılarla olumlu ve yakın ilişki kurmaya önem ?verdiğini kaydetti.

Şen ayrıca, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinin Mısır toplumuyla ilişkilerinde kültür, sanat ve ekonomi konularda ?birçok önde gelen Kıpti Mısırlı ile yakın bir dostluk içinde çalıştıklarını aktardı.?

Erdoğan'ın Filistin konusundaki tutumunu ?büyük bir saygı ile karşılıyoruz

Papa II Tawadros da Büyükelçi Şen ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıpti Mısırlıların Türkiye'de yaşadığını ve ibadetlerini özgürce ?yapabildiklerini, buna imkan sağlandığını anlatan Tawadros, Filistin halkının haklarını ve davasını tam olarak desteklediklerini ?söyledi.

Başta gıda olmak üzere Gazze'ye insani yardımında bulunduklarını ve bir an ?önce ateşkesin sağlanmasını beklediklerini ifade eden Papa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusundaki tutumunu ?büyük bir saygı ve takdirle karşıladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Salih Mutlu Şen Türkiye Kahire Mısır Papa Diplomasi Dış Politika Ekonomi Güncel Haberler

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