Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Çanakkale şehitlerini anma töreni düzenledi

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Mısır'ın başkenti Kahire'deki Türk Şehitliği'nde bir tören gerçekleştirdi.

Törende konuşan Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur, şehitlikte 1915-1918 yılları arasında Filistin Cephesi'nde İngilizler tarafından esir alındıktan sonra Mısır'daki esir kampları ve hastanelerde hayatlarını kaybeden 4 bin 500'e yakın Türk askerinin olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin "mukaddes" olduğunu vurgulayan Eruygur, sözlerine şöyle devam etti:

"Çanakkele Zaferi dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerini değiştiren, olayların akışı üzerinde Türk milletinin belirleyici ve aktif bir rol oynadığı ve Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu yüce Türk milletinin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıkların doruk noktasına ulaştığı, vatan sevgisi ve azim mücadelesi olmuştur."

Büyükelçi Eruygur, Çanakkale Zaferi'nin vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin engelleri aşabileceğinin en güzel örneği olduğunu söyleyerek, "Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidir ki temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza edilecektir." dedi.

Eruygur konuşmasında ayrıca, "Büyük şükran borçlu olduğumuz ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Bütün şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Askeri Ataşe Albay İlter Güneş'in de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı törene, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Şaban Karataş, Ticaret Müşavirleri Hakan Atay ve Atilla Yenigün, Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Emin Boyraz'ın yanı sıra diğer davetliler katıldı.

Şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Tören, Kovid-19 salgını nedeniyle kısa sürdü.

Kahire Yunus Emre Enstitüsünde de etkinlik düzenlendi

Mısır'ın başkenti Kahire'de faaliyetlerine devam eden Kahire Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. yıl dönümü, Çanakkale Zaferi'nin ise 107. yıl dönümü münasebetiyle tören yapıldı.

Şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kahire YEE Müdürü Emin Boyraz, "İstiklal mücadelemizin mana ve ruhunu en güzel şekilde anlatan İstiklal Marşımızın kabulünü Mehmet Akif Ersoy için önemli bir yeri olan Mısır'da Mısırlı kardeşlerimizle anmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur da buradaki törende, "Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı, Türk milletinin ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı yürüttüğü tarihinin en buhranlı dönemlerinden birinde yazılmış, Türk milletinin işgalci kuvvetlere karşı verdiği mücadeleye rehber olmuştur. Bu temelde her bir satırı büyük bir anlam ve öneme sahiptir." dedi.

Program kapsamında Kahire YEE öğrencisi tarafından hayatının önemli bir kısmını Mısır'da geçirmiş milli şair Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı "Çanakkale Şehitlerine" şiiri ve İstiklal Marşı'nın on kıtası okundu.

Törene Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur, Askeri Ataşe Albay İlter Güneş, Eğitim Müşaviri Dr. Şaban Karataş, Ticaret Müşavirleri Hakan Atay ve Atilla Yenigün'ün yanı sıra Enstitü öğrencileri ve Türk-Mısır toplumundan misafirler katıldı.

Enstitü tarafından düzenlenen program İstiklal Marşı belgeseli ve İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Çanakkale Geçilmez" kısa filminin gösterimiyle sona erdi.