Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması Başvuruları Uzatıldı

Güncelleme:
Garanti BBVA, KAGİDER ve Ekonomist ile birlikte düzenlenen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın başvuru süresi 30 Kasım'a kadar uzatıldı. Yarışma, kadın girişimcilerin başarı hikayelerini görünür kılmayı hedefliyor ve 5 farklı kategoride toplam 3 milyon TL ödül sunuyor.

GARANTİ BBVA'nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi ile yürüttüğü 'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması' başvuruları 30 Kasım'a kadar uzatıldı. Kadın girişimcileri cesaretlendirmeyi odağına alan yarışma, ilham veren hikayelerin geniş kitlelere ulaşmasını ve rol modellerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Garanti BBVA'nın KAGİDER ve Ekonomist iş birliğiyle düzenlediği yarışmanın yeni dönem başvuruları devam ediyor. Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması, kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirme, başarı hikayelerini görünür kılma ve kadınlara ilham olma hedefiyle 19 yıldır düzenleniyor.

Bu sene kadın girişimcilere 5 ayrı kategoride toplam 3 milyon TL ödül sunulacağı duyuruldu. Ulusal çapta görünürlük kazanma fırsatı sağlayan yarışmanın başvuru süresi 30 Kasım tarihine kadar uzatılırken, başvurular www.garantibbvakadingirisimci.com üzerinden yapılabiliyor.

BİNLERCE KADININ GİRİŞİMCİLİK SERÜVENİNE YÖN VEREN GÜÇ BİRLİĞİ

Garanti BBVA, KAGİDER ve Ekonomist iş birliğinde yürütülen yarışma; başarı hikayelerinin görünürlüğünün artması ve böylece diğer kadınların ilham alması için bir destek ekosistemi sunuyor. Garanti BBVA'nın kadın girişimciliği konusundaki finansmandan eğitime, cesaretlendirmeden yeni pazarlara açılmalarına uzanan vizyonu, KAGİDER'in kadın girişimciliğini yaygınlaştırma konusundaki güçlü savunuculuğu ve Ekonomist dergisinin iş dünyasında kadının görünürlüğünü artırmaya yönelik yayıncılık anlayışı bir potada birleşerek, yarışmanın Türkiye'de kadın girişimciliğinin gelişimine uzun yıllardır katkı sunması sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
