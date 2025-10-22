Türkiye'nin İznik Seramikleri Jingdezhen Fuarında Sergilendi

NANCHANG, 22 Ekim (Xinhua) -- Türk seramik geleneğinin zengin mirası, 2025 Çin Jingdezhen Uluslararası Seramik Fuarı'nda sergilendi. Fuara Türkiye'den katılan sanatçılar, İznik'in asırlık porselen sanatını dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilere tanıttı.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde yer alan ve dünyanın "porselen başkenti" diye bilinen Jingdezhen kentinde cuma günü başlayan fuar 5 gün sürdü. Fuar, seramik kültürünü tanıtmayı ve uluslararası işbirliğini ilerletmeyi hedefleyen 56 ülkeden 1000'den fazla sanatçı, yetkili ve iş dünyası liderini bir araya getirdi.

Kocaeli'deki Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden araştırmacı A. Sultan Karaoğlu da fuara İznik'in geleneksel tasarımlarını taşıyan 90'dan fazla el yapımı seramik eserle katıldı. Karaoğlu, "Her bir parça asırlık teknikler kullanılarak üretildi. Dünyanın en iyi seramikleri ile anılan bir kentte İznik'in sanatsal mirasını sergilemek benim için hem heyecan verici hem de bir görev" dedi.

Bursa'nın tarihi İznik ilçesi, 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun seramik üretim merkezi konumundaydı. İznik'e özgü seramikler, canlı renkleri ve karmaşık çiçek motifleriyle imparatorluğun dört bir yanındaki saray ve camileri süslemekteydi.

Fuara Hangzhou'dan katılan Chen soyadlı bir ziyaretçi, "Bu dekoratif tabağı çok beğendim, renkleri ve desenleri çok özgün. Jingdezhen'de el yapımı Türk seramikleri bulmayı beklemiyordum" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden akademisyen ve seramik sanatçısı Senem Aker Ensari de fuara özel kolye uçları ve fincanlar tasarladığını söyledi. Ensari, "Seramik sanatı, benim hayatımın aşkı. Dünyanın dört bir yanından sanatçıların burada bir araya geldiğini görmek beni evimde hissettiriyor. Buraya tekrar gelmeye kararlıyım" diye konuştu.

Seramik sanatçısı ve ekip lideri Dicle Öney Ertürk ise bunun, Jingdezhen'i üçüncü ziyareti olduğunu belirtti. Ertürk, "Seramik, Çin'in en büyük buluşlarından biri. Kentin sanatını nasıl koruduğunu ve yenilediği görmek gerçekten ilham verici. Umarım daha fazla Türk sanatçı bunu deneyimleyebilir" dedi.

İznik ile Jingdezhen arasındaki ilişki son yıllarda giderek derinleşiyor. İki porselen başkenti, 2021 yılında kardeş kent oldu ve İznik belediyesi, eğitim ve etkileşim amacıyla Jingdezhen'e birçok ziyaret düzenledi. Jingdezhen önde gelen ikinci resmi yurtdışı mağazasını yılın başlarında Türkiye'de açtı. İki kent ayrıca seramik endüstrisi ittifakı işbirliği anlaşması imzaladı.

Jingdezhen Seramik Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Pelin Dal, iki ülke üniversiteleri arasında akademik ilişkiler kurulmasına yardımcı olduğunu söyledi. Dal, "Şu anda Sakarya Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu birçok kurumla Jingdezhen Seramik Üniversitesi arasında ortaklık kurulmuş durumda. Seramik sanatının halklarımız arasında dostluk köprüsü haline geldiğini görmek çok heyecan verici" dedi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da hem fuara hem de Dünya Belediye Başkanları Diyaloğu toplantısına katılım için Jingdezhen'i ziyaret etti. Usta, "Jingdezhen'in seramik işçiliği mükemmel ancak zanaatkarlarının tutkusu daha da dikkat çekici. Burada seramik hakkında öğrenilecek çok şey var ve bu tür etkileşimler son derece değerli" ifadelerini kullandı.