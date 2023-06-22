Türkiye'nin itfaiyecileri OBİTEM'de yetişiyor

ORDU Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde 10 farklı itfaiye teşkilatından 15 personele 3 hafta süreyle 120 saatlik itfaiye eğitim programı düzenlendi. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehrin tecrübelerini paylaşıyor olmanın mutluluk verici olduğunu ifade etti.

2020 yılında eğitim faaliyetlerine başlayan ve kurulduğu alan ve eğitim istasyonu çeşitliliğine göre Karadeniz Bölgesi'nde ilk ve tek olma özelliği taşıyan OBİTEM'de 10 farklı itfaiye teşkilatından 15 personele 3 hafta süreyle 120 saatlik itfaiye eğitim programı düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında düzenlenen eğitim programı çerçevesinde yangınlara müdahale teknikleri, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme, yaralı taşıma teknikleri, yüksek açı kurtarma, arama ve kurtarma, trafik kazalarına müdahale, tehlikeli madde yangınlarına müdahale ve ilk yardım eğitimleri hem teorik hem de uygulamalı olarak verildi. Şehre gelerek Ordu'nun güzelliklerini de yakından görme fırsatı bulan itfaiye personeller için veda programı gerçekleştirildi. Programa katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehrin tecrübelerini paylaşıyor olmanın mutluluk verici olduğunu ifade etti.

"Eğitim merkezini daha iyi hale getirmek istiyoruz"

Düşünen, üreten ve yarışan Ordu'da hizmette hep birinci olmak hedefinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Sizleri ağırlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Sizlerle tecrübelerimizi paylaşmak bizlere mutluluk veriyor. Deprem sürecinde Adıyaman'a gittik orayı kardeş şehir ilan ettik. Oranın sıkıntılarını çözmeye çalıştık. Öncesinde de Malatya'da, İzmir'de, Elazığ depreminde çalışmalar yürüttük. Bizim zaten Türk milleti olarak en büyük özelliğimiz sıkıntıları paylaşıp çözmek ve mutlukları da paylaşıp artırmaktır. Bunu hem Allah rızası için yapıyoruz, hem de milletimizi sevdiğimiz için bir görev olarak görüyoruz. Burada karşılaştığınız eksiklerimiz varsa onu da bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. Burayı daha da iyi bir hale getirmek istiyoruz. Olacaksak en iyi olmayı hedefliyoruz biz ikinciliğe razı değiliz" dedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf Çınkıl da OBİTEM'de eğitimlerin devam edeceğini söyleyerek, "'Türkiye'nin itfaiyecilerini yetiştiriyoruz' sloganıyla Karadeniz'in ilk ve tek itfaiye eğitim merkezinde ülkemizin farklı noktalarından gelen kıymetli meslektaşlarımızla bilgi ve tecrübelerimizi paylaşma imkanı bulduk. Türkiye Belediyeler Birliği ile organize edilen temel itfaiyecilik eğitiminin ilk grubunun eğitimleri tamamlandı. Bir sonraki grubumuzla da bilgilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Giresun Espiye Belediyesi itfaiyesinden Emrah Özer ve Adıyaman Kahta Belediyesi'nden İlhan Doğan da programda duygularını paylaşarak, böyle bir merkezi Ordu'ya kazandıran Başkan Güler ve 3 hafta boyunca verdikleri eğitimlerle bilgilerini pekiştiren, şehrin güzelliklerini yerinde görme fırsatı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekibine teşekkür etti. Kahta Belediyesi itfaiye personeli İlhan Doğan ayrıca, Adıyaman'ı da etkileyen depremde kendilerine her anlamda destek veren Ordu Büyükşehir Belediyesine minnetlerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından eğitime katılan personellere katılım belgesi takdim edildi.