Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Paçacı, Pakistan Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu - Haberler

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Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Paçacı, Pakistan Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Paçacı, Pakistan Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye güven mektubunu sundu.

Radio Pakistan'daki habere göre, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Paçacı, başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında Alvi'ye güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Alvi, Paçacı ile görüşmesinde, Türkiye ile Pakistan'ın, aralarında Keşmir, KKTC, İslamofobi ve Afganistan'ın olduğu kritik konularda bir noktada birleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Alvi, Pakistan'ın Türkiye ile ticaret ve yatırımı artırma taahhüdünü yeniden vurguladı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Mehmet Paçacı Pakistan Türkiye Güncel Haberler

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