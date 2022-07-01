Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Paçacı, Pakistan Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye güven mektubunu sundu. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye güven mektubunu sundu. Radio Pakistan'daki habere göre, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Paçacı, başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında Alvi'ye güven mektubunu sundu. Cumhurbaşkanı Alvi, Paçacı ile görüşmesinde, Türkiye ile Pakistan'ın, aralarında Keşmir, KKTC, İslamofobi ve Afganistan'ın olduğu kritik konularda bir noktada birleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Alvi, Pakistan'ın Türkiye ile ticaret ve yatırımı artırma taahhüdünü yeniden vurguladı. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Mehmet Paçacı Pakistan Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Paçacı, Pakistan Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.