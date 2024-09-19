Türkiye'nin İlk Yüzer Doğal Gaz Üretim Platformu Çanakkale'ye Ulaştı

TÜRKİYE'nin ilk yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) Çanakkale'ye ulaştı.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu, saat 08.30 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait 2 römorkörün eşlik ettiği gemi Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü Dağı'ndaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzer Üretim Platformumuz Çanakkale'ye ulaştı. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek. Tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak" dedi.