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Türkiye'nin İlk Yüzer Doğal Gaz Üretim Platformu Çanakkale'ye Ulaştı

Türkiye'nin İlk Yüzer Doğal Gaz Üretim Platformu Çanakkale'ye Ulaştı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim, depolama ve tahliye platformunun Çanakkale'ye ulaştığını açıkladı. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girecek olan platform, günlük 10 milyon metreküp doğal gaz üretecek.

TÜRKİYE'nin ilk yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) Çanakkale'ye ulaştı.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu, saat 08.30 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait 2 römorkörün eşlik ettiği gemi Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü Dağı'ndaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzer Üretim Platformumuz Çanakkale'ye ulaştı. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek. Tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alparslan Bayraktar Çanakkale Sakarya Türkiye

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