Türkiye'nin İlk Yüzer Doğal Gaz Platformu Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
Türkiye'nin enerji alanındaki yeni yatırımı olan yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO), Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Sakarya Gaz Sahası'na 2026 yılında hizmete girecek. Platform, günlük 10 milyon metreküp doğal gaz üretimi yapacak ve 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak.
Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek olan Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu, saat 08.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
Devreye alındığında tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak olan platformun geçişi sırasında Kıyı Emniyetine bağlı römorkörler eşlik etti.