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Türkiye'nin İlk Yerli Denizaltısı STM500 SAHA EXPO'da Tanıtıldı

Türkiye'nin İlk Yerli Denizaltısı STM500 SAHA EXPO'da Tanıtıldı
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Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı STM500, SAHA EXPO'da sergilendi. STM, denizaltının mukavim teknesinin üretimini yerli imkanlarla gerçekleştirdi.

Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı STM500'ün mukavim teknesi, ilk kez SAHA EXPO'da sergileniyor.

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteğiyle düzenlenen fuar, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

120'den fazla ülkeden 1478 firmanın katıldığı fuarda, şirketler teknolojilerini görücüye çıkarıyor.

STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ (STM) de STM500 projesi kapsamında Türkiye'de yerli imkanlarla üretilen ilk denizaltı mukavim teknesini SAHA EXPO'da sergiliyor.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisinde milli ve modern çözümler geliştiren şirket, SSB öncülüğünde askeri deniz platformları alanında çalışmalarını sürdürüyor.

STM mühendisleri tarafından dizayn edilen ve Haziran 2022 tarihinde mukavim tekne test üretimi başlayan, Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı STM500'ün mukavim tekne test üretimi, kalite test süreçlerini de içerecek şekilde 2023 yılında başarıyla tamamlandı.

STM mühendislerinin gözetim ve kontrolünde TEKFEN İmalat ve Mühendislik AŞ tesislerinde, tamamen yerli altyapı ve imkanlarla ilk test blokunun başarıyla imal edilmesiyle, bir savaş denizaltısının test blokları, Türkiye'de ilk defa sivil sanayide yerli olarak üretilmiş oldu.

Söz konusu denizaltı mukavim teknesi, ilk kez SAHA EXPO'da görücüye çıktı.

"STM500 yüksek bir ihracat potansiyeli taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM'nin Türkiye'de denizaltı dizayn, inşa ve modernizasyon kabiliyetine sahip ilk mühendislik şirketi olduğunu belirtti.

Türk donanması ve Pakistan donanması için yürüttükleri inşa ve modernizasyon projelerinden edindikleri tecrübeyle milli denizaltı tasarlamak için yola çıktıklarını belirten Güleryüz, "Yenilikçi AR-GE anlayışımız ve STM öz kaynaklarıyla ülkemizin ilk özel harekat ve hücum maksatlı milli denizaltısı STM500'ü tasarladık. Ardından, daha önce Türkiye'de kimsenin yapmadığını yapmak için kolları sıvadık ve sivil sanayide denizaltının dış yüzeyi olarak tarif ettiğimiz mukavim tekne için çalışmalara başladık. Geldiğimiz noktada, ilk test blokumuzu yerli imkanlarla başarıyla ürettik." ifadesini kullandı.

Güleryüz, Türk savunmasının ve sanayisinin, bir savaş denizaltısının blokunu yerli olarak geliştirebileceğini gösterdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu gelişmeyle aynı zamanda Türkiye'de ilk defa sivil bir firmaya, denizaltı mukavim tekne inşa ve kalite kontrol altyapı yeteneği kazandırmış olduk. STM500 yüksek bir ihracat potansiyeli taşıyor. Özellikle coğrafi olarak sığ sulara sahip ülkelerin donanma temsilcileri, STM500'ün gelişim sürecini yakından takip ediyor. Klasik bir savaş denizaltısına göre maliyetinin etkin olması ve tüm görevlere ilave olarak, üzerindeki sualtı intikal aracı ile özel kuvvetler operasyonu gerçekleştirecek olması, STM500'ü öne çıkaran özelliklerden. Amacımız, yerli savunma firmalarımızın milli harp teknolojileri ile STM500'ü donatarak, Türk deniz mühendisliğinin geldiği seviyeyi de göstermek."

30 gün boyunca kesintisiz görev süresi

Bu arada, Türk mühendislerinin eseri milli denizaltı STM500, hem sığ sularda ve hem de açık deniz şartlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi global taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak. STM500, 22 kişilik mürettebata ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibi ile 200 metreden fazla derinliklerde, 30 gün boyunca her türlü görevi icra edebilecek.

Platform, 4 adet atışa hazır torpido kovanı ile toplamda 8 adet ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne sahip olacak. 49 metre tam boya, 4,6 metre çapa sahip STM500'ün dalmış durumda deplasmanı 700 ton. Dalmış durumda azami 18 knot sürat yapabilen STM500 denizaltısının intikal sürati ise 5 knot. STM500 denizaltısı, kullanıcı makamın talebine göre Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi ile de donatılarak, satha çıkmaksızın haftalarca sualtında harekat yapabilecek.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel

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