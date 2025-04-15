Türkiye'nin İlk Yer Gözlem Uydu İMECE, 2 Yaşında

Bakan Kacır: "Uzaydaki gözümüz 2 yaşında"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Uzaydaki gözümüz 2 yaşında. 15 Nisan 2023'te fırlatılan, Türkiye'nin ilk Metrealtı Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu İMECE uzaydaki 2'nci yılını tamamladı" dedi.

Türkiye'nin ilk metrealtı çözünürlüklü yerli yer gözlem uydusu olan İMECE, uzaydaki 2'nci yılını başarıyla tamamladı. 15 Nisan 2023'te ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle fırlatılan uydu, 2 yıldır görevini başarıyla sürdürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk Metrealtı Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu İMECE'nin uzaydaki 2'nci yılını tamamladığını belirterek, "Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi uzayın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi, uzayın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz"

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Uzaydaki gözümüz 2 yaşında. 15 Nisan 2023'te fırlatılan, Türkiye'nin ilk Metrealtı Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu İMECE uzaydaki 2'nci yılını tamamladı. Elektro-optik kamerası, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki sistemi ve haberleşme alt sistemleri gibi birçok kritik bileşeni tamamen milli imkanlarla üretilen uydumuz, yüzde 90'a erişen yerlilik oranıyla, İMECE-2 ve İMECE-3 takım uydu projelerimizin de temelini oluşturdu. Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen bir seviyeye taşıdık. Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi uzayın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Alçak Dünya Yörüngesi'nde görev yapan İMECE, uzaydan yer gözlemi alanında Türkiye'ye stratejik katkılar sunmak amacıyla TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirildi. İMECE, tek seferde bin kilometre uzunluğunda ve 16,7 kilometre genişliğinde bir alanın görüntüsünü tarayabiliyor. Aynı zamanda 320 Mbit/s veri aktarım hızı sayesinde elde ettiği verileri yer istasyonlarına hızlı ve etkin bir şekilde iletiyor.

İMECE projesiyle kazanılan mühendislik deneyimi, geliştirilen alt sistemler ve yetiştirilen nitelikli insan kaynağı, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki birikimini ileriye taşıdı. Bu birikim sayesinde, birbiriyle entegre çalışacak şekilde tasarlanan yeni nesil takım uydular İMECE-2 ve İMECE-3 projeleri başlatıldı. Bu uyduların da 2027 ve 2028 yıllarında tamamlanarak yörüngede görevlerine başlamaları planlanıyor.