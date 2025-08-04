Türkiye'nin İlk Yarısında 99 Bin Sınai Mülkiyet Başvurusu Yapıldı

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de yılın ilk yarısında yaklaşık 99 bin yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak:

"Bu başvuruların 3 bin 538'i yerli patent, 1640'ı yerli faydalı model, 75 bin 577'si yerli marka, 17 bin 820'si yerli tasarım ve 160'ı coğrafi işaretten oluştu"

"Patent, marka, tasarım ve coğrafi işaret alanlarındaki başvuru ve tescil verileri, ülkemizin üretim kapasitesini, yenilikçiliğe verdiği önemi ve uluslararası alandaki yükselişini göstermektedir"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- "Türkiye'nin Kuzey Kutbu'ndaki Bilimsel Ayak İzi: 5. Arktik Seferi"

Sefer kapsamında bilim insanları, Arktik Okyanusu'nda Svalbard Adası etrafında yaklaşık 3 bin deniz mili seyri gerçekleştirerek, 70 örnekleme istasyonunda 19 farklı projeyle gezegenin geleceği için sorularına cevap aradı

5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy:

"Tüm çalışmalarımızdan elde edilecek uluslararası yayınlar, tıpkı önceki Arktik ve Antarktika Ulusal Kutup Bilim Seferlerimizde olduğu gibi ülkemizin kutup bilimleri alanındaki gücünün gösterilmesine katkı sunmaya devam edecektir"

(Şebnem Coşkun/Svalbard) (Fotoğraflı)

3- İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı:

"İstanbul'da yollarda yüzde 85'i bir yolculu otomobiller var. Otobüs de bu yollardan geçiyor, toplu ulaşım araçları, minibüs, ticari taksi, hepsi bu yollardan geçiyor. Dolayısıyla da yollar tıkanıyor. Ne yapmak lazım? Yol kapasitelerini toplu ulaşım lehine kullanmak lazım. Otobüs öncelikli şeritler çizmemiz lazım"

"Binlerce kilometre ana arteri olan bir İstanbul'da en az 2 şeridi olan her yolda uygulanabilir. Yeter ki iyi planlayıp iyi bir analiz yapalım, talep analizi, iyi bir geometrik planlama, iyi bir elektronik denetim sistemi kontrolü ile her yerde uygulayabilirsiniz"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yılın ilk 6 ayında güneş gözlüğü ithalatında İtalyan ürünler ilk sırada yer aldı

Türkiye, ocak-haziran döneminde 138,5 milyon dolar karşılığı toplam 3 milyon 902 bin 388 adet güneş gözlüğü ithal etti

Söz konusu dönemde tutar bazında en fazla ithalat İtalya'dan yapılırken, miktar bazında ithalatta Çin öne çıktı

(Seda Tolmaç/Ankara)

5- Fenerbahçe temmuzda yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında Fenerbahçe temmuz ayında yüzde 16,6 artışla ilk sırada yer aldı

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Galatasaray temmuz ayını 19 milyar 35 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

6- Türk judosunda olimpiyat madalyasının "İtalyan ekolü" ile 2028'de geleceğine inanç tam

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz:

"İtalyanlar bizim için daha uyumlu. Hem teknik hem de fizik gücü yüksek bir hocayla, zihinsel olarak da güçlü bir karakterle devam etmek istedik"

"Yeni hocamız (Giorgio) Vismara ile gençler ve ümitlerden gelen sporcularımızı da koordine edip, 2028 takımını oluşturup, olimpiyat odaklı devam edeceğiz"

"2028 Los Angeles'ta özellikle madalya beklediğimiz sporcularımız var. Ümitlerden, gençlerden gelen çok başarılı grafik çizen sporcularımız var"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

7- DOSYA HABER/SÜPER LİG'DE SEZON BAŞLIYOR - Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi hazırlanan istatistik haberlere devam edilecek.

Ligin gol kralları (Metin Arslancan)

Ligde 67 sezonda 6 şampiyon çıktı (Metin Arslancan)

Lig'in en gollü maçları (Metin Arslancan)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.