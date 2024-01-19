TÜRKİYE'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru 36 saat sürecek yolculuğu başlayan Dragon kapsülünde, içlerinde Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 ekibinin uzaydaki ilk cümleleri yayınlandı. İlk Türk astronot unvanını alan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, " Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" şeklinde oldu.

Şu ana kadar yaşadıklarının harika duygular olduğunu belirten Gezeravcı, "Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Bu harika bir duygu. Başından itibaren şu ana kadar her şey çok iyiydi" dedi. Gezeravcı'nın da içinde olduğu Dragon kapsülünün 20 Ocak TSİ 13: 15'te uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir