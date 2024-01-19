Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın Ax-3 misyonu Aksaray Bilim Merkezi'nde izlendi
Aksaray Bilim Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler ve aileleri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Ax-3 misyonu öncesinde çeşitli atölyelere katıldı. Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ise merkeze kurulan sinevizyonla canlı yayından izlendi.
Aksaray Bilim Merkezi'nde, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu izlendi.
Aksaray Bilim Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler aileleriyle gün içinde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bu gece başlayan uzay yolculuğu öncesinde çeşitli atölyelere katıldı.
Program kapsamında daha sonra Gezeravcı'nın uzay yolculuğu merkeze kurulan sinevizyonla canlı yayından izlendi.
Gezeravcı'nın yolculuğunu takip eden çocuk ve aileler bu anı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.