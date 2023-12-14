Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, 2024'te Uzaya Gidecek

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için belirlenen tarih açıklandı. Alper Gezeravcı, 9 Ocak 2024'te İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

TÜRKİYE'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 9 Ocak 2024'te uzaya gidecek. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. Misyon, 9 Ocak 2024'te gerçekleşecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezer Avcı'nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi. Sekiz köşeli Selçuklu Yıldızı'nın bulunduğu armada Türk bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor. Gezeravcı, ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 14 gün kalacak ve 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.