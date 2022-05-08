Hasyurt Tarım Fuarı, 7 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açacak

Hasyurt Tarım Fuarı, 7 yıl aradan sonra 11-14 Mayıs tarihlerinde Finike'de düzenlenecek.

Antalya Ticaret Borsası'ndan (ATB) yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Belediyesi, Antalya Tarım Konseyi, Kumluca Ticaret Borsası ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda, "Eski yerinde yeni yüzüyle" sloganıyla 25. kez düzenlenecek fuara, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Ticaret Borsası ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği de destek verecek.

Fuarda tohumdan gübreye, zirai ilaçtan sulama sistemlerine, sera konstrüksiyonlarından fideye kadar bir çok sektörden katılımcılar olacak.

Birçok ilden firmaların stant açacağı fuara, Rusya'dan firmalar da katılım sağlayacak.

Girişlerin ücretsiz olacağı fuarı ziyaret edecek çiftçiler, tarımla ilgili yeni hizmet ve ürünleri tanıyacak, yeni iş ve ticari birliktelikler kurarak ürün ve üretimlerini daha değerli hale getirme fırsatı bulacak.

Fuarda ayrıca, tarımla ilgili çok sayıda panel ve bilgilendirme toplantısı gerçekleşecek, konser ve ödül töreni düzenlenecek.