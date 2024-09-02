Şükrü Tufan'a Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30 Nisan'da hayatını kaybeden Şükrü Tufan'a hizmetlerinden ötürü "Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü" verildi.

Dışişleri Bakanlığı Fatin Rüştü Zorlu Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, merhum büyükelçinin oğlu Büyükelçi Korkut Tufan, Bosna Hersek Futbol Federasyonu eski başkanı ve Galatasaraylı eski futbolcu Tarık Hodziç, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic ve çok sayıda büyükelçi katıldı.

Tören, Büyükelçi Şükrü Tufan'ın Bosna Savaşı esnasında verdiği bir röportajın gösterimiyle başladı.

Bunun ardından konuşma yapan Bakan Fidan, "Törenimiz vesilesiyle merhum büyükelçimizin mesleki hizmetlerini onurlandırırken aynı zamanda kardeş Bosna Hersek'le ilişkilerimizin müstesna niteliğinin de altını çiziyoruz." dedi.

Türkiye'nin Bosna Hersek ile köklü geçmişine dayanan derin dostluk bağlarının pekiştirilmesinde rol oynayan önemli siyasetçilerin ve diplomatların bulunduğunu söyleyen Fidan, Bosna Hersek'teki ilk Türk Büyükelçi olan Tufan'ın acı gelişmelerin yaşandığı karanlık günlerde görev yaptığını kaydetti.

Fidan, "Büyükelçimiz savaş döneminde gösterdiği cesareti ve kararlılığıyla Bosnalıların sevgi ve saygısına mazhar oldu." diyerek, Büyükelçi Tufan'ın ve mesai arkadaşlarının savaş koşulları altında görevini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

"Bu sebatlı ve erdemli bilincin" 500 yıllık Türk Hariciyesinin asil duruşunun önemli bir örneğini temsil ettiğini ifade eden Fidan, "Bosna Hersek'teki görevini 40 yıllık meslek hayatının en anlamlı 3 yılı olarak nitelendiren merhum Büyükelçi Tufan, Saraybosna'nın bombalarla sarsıldığı, barış umutlarının neredeyse tükendiği günlerde ülkemizin ve milletimizin her şart ve durumda Bosna'nın yanında bulunan kararlı duruşunu temsil etmiştir." dedi.

Fidan, Büyükelçi Korkut Tufan'a takdim edilen ödülün merhum büyükelçinin gösterdiği kararlılık, cesaret, adanmışlık ve insan sevgisinin de bir sembolü olduğunu kaydederek, şunları dile getirdi:

"Onun bıraktığı örnek miras tüm Hariciye mensupları için rehber teşkil etmektedir. Rahmetli Büyükelçimizin hatırasının hem Türkiye hem de Bosna Hersek halkları için daima canlı kalacağına yürekten inanıyorum. Bu yıl nisan ayında maalesef aramızdan ayrılan Büyükelçi Şükran Tufan'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

"Şehrimin kaderini paylaşan ender diplomatlardan biriydi"

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic'in mesajını ileterek, "Kendisi Türk halkına en derin başsağlığını diliyor, şöyle diyor: Cesareti bize en gerekli zamanlarda umut getirdi. Bugün sadece çalışmalarına değil aynı zamanda gösterdiği dayanışmaya da saygılarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Tufan'ın bıraktığı mirasın Bosna Hersek ve Türkiye ilişkilerinde yaşamaya devam ettiğini söyleyen Colakovic, "Bosna Hersek'in Büyükelçisi ve Saraybosnalı olarak hem savaşın hem de savaştan sonraki dönemin tanığı olarak bu denli yeri ayrı ve muhteşem bir insandan konuşabilmek bana onur veriyor." diye konuştu.

Colakovic, Saraybosna'nın neredeyse 4 yıl kuşatma altında kaldığını, o zamanlarda Büyükelçi Tufan'ın dünyaya gösterdiği dayanışmanın bir umut ışığı olduğunu kaydetti.

"Kuşatma altındaki Saraybosna'da tüm zorluklara rağmen büyükelçiliğin açılması için inanılmaz bir mücadele verdi. O dönemde 4 yıl boyunca eşiyle birlikte havan topu saldırıları altında yaşayan şehrimin kaderini paylaşan ender diplomatlardan biriydi." diyen Colakovic, Tufan'ın "baba" lakabını boşuna almadığını vurguladı.

"En iyi bildiği dil tatlı dildi"

Büyükelçinin oğlu Büyükelçi Korkut Tufan, babasını 30 Nisan'da ebediyete yolladığını hatırlatarak, babasının kendini devletine, milletine, insanlığa adamış gerçek bir vatansever ve hümanist olduğunu söyledi.

Babasının karşısına çıkan her insana sevgiyle, güler yüzle, muhabbetle yaklaşmaktan, mutluluk vermekten mutlu olduğunu söyleyen Korkut Tufan, "Donanımlı, başta Fransızca olmak üzere iki yabancı dile hakim bir diplomattı." dedi.

Büyükelçi Korkut Tufan, "Liseden sınıf arkadaşı, nur içinde yatsın Barış Manço'nun, 'insanın ilk öğrenmesi gereken dil tatlı dildir' şeklinde ifade ettiği üzere en iyi bildiği dil tatlı dildi." diye konuştu.

Büyükelçi Tufan'ın gittiği her yerde devletin sıcak yüzünü hissettirdiğini, "bir devlet baba" olduğunu söyleyen Büyükelçi Korkut Tufan, görev süresi boyunca ülkelerin zor zamanlarında görev aldığını hatırlattı.

"Saraybosna böyle cesur bir adamı hiçbir zaman unutmayacak"

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun eski başkanı ve Galatasaraylı eski futbolcu Tarık Hodziç ise Galatasaray'da hayatının en güzel günlerini Türkiye'de geçirdiğini ifade ederek, Büyükelçi Tufan ile Saraybosna'da bir otelde tanıştığını, savaş döneminde aktif olan tek bir otel olduğunu ve o zaman Tufan'ın Saraybosna'da yaşamak istediğini kaydetti.

"Saraybosna'ya geldiği gün şehre bin havan topu atıldı. Diğerleri gibi eve döneceğini düşündüm. Ertesi gün ise ofisine gittik ve Türk bayrağını yerleştirdik. O dönem kimse orada kalmak istemiyordu." diyen Hodziç, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin savaşta açılan ilk büyükelçilik olabileceğini aktardı.

Hodziç, Büyükelçi Tufan ile anısını paylaşırken şöyle konuştu:

"Havan topu saldırıları eşliğinde yaptığımız bir yürüyüş esnasında yakınımıza bir saldırı oldu. 'Haydi saklanalım' dedim. Bana dönüp, 'Ben saklanmam, ben bir Türk askeriyim' dedi. 'Bir şey olursa kaderdir.' Ben hayatımda böyle cesur bir insan görmedim. Saraybosna böyle cesur bir adamı hiçbir zaman unutmayacak."

Konuşmaların ardından Bakan Fidan, Büyükelçi Korkut Tufan'a babasının "Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü"nü takdim etti.