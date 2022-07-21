Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atılıyor Akkuyu NGS Nükleer Enerji Güç Santrali inşaatından görüntüler Akkuyu Nükleer Güç Santrali MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), dördüncü ve son güç ünitesinin temeli bugün düzenlenecek törenle atılacak. Akkuyu NGS Nükleer Enerji Güç Santrali inşaatından görüntüler Akkuyu Nükleer Güç Santrali MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), dördüncü ve son güç ünitesinin temeli bugün düzenlenecek törenle atılacak. AA / Ozan Efeoğlu - Güncel Akkuyu Güncel Haberler

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