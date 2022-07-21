Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atılıyor - Haberler

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Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atılıyor

AA - Ozan Efeoğlu - Güncel
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Akkuyu NGS Nükleer Enerji Güç Santrali inşaatından görüntüler Akkuyu Nükleer Güç Santrali MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), dördüncü ve son güç ünitesinin temeli bugün düzenlenecek törenle atılacak.

Akkuyu NGS

Nükleer Enerji Güç Santrali inşaatından görüntüler

Akkuyu Nükleer Güç Santrali MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), dördüncü ve son güç ünitesinin temeli bugün düzenlenecek törenle atılacak.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

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