Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atılıyor
AA - Ozan Efeoğlu - Güncel
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Akkuyu NGS Nükleer Enerji Güç Santrali inşaatından görüntüler Akkuyu Nükleer Güç Santrali MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), dördüncü ve son güç ünitesinin temeli bugün düzenlenecek törenle atılacak.
Akkuyu NGS
Nükleer Enerji Güç Santrali inşaatından görüntüler
Akkuyu Nükleer Güç Santrali MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), dördüncü ve son güç ünitesinin temeli bugün düzenlenecek törenle atılacak.
AA / Ozan Efeoğlu - Güncel