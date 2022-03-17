Türkiye'nin ilk kukla operası 'Madama Butterfly' büyük ilgi gördü

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giacomo Puccini'nin Uzakdoğu motifleri ile süslediği dünyaca ünlü Madama Butterfly Operası'nın, 'kukla operası' versiyonu ile dünya prömiyerini sahnelerken, sanatseverlerden tam not aldı.

Madama Butterfly Operası, Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde seyirci ile buluştu. Japonya'nın Nagasaki kentinde yaşayan genç bir geyşanın hayatını konu alan eser, 2 perde olarak sahnelendi. Türkiye'nin ilk kukla operası 'Madama Butterfly Kukla Operası'nın rejisörlüğünü Melih Öztürk, koreografisini MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Serbülent Biçer, orkestra şefliğini Tulio Gagliardo Varas, koro şefliğini Anıl Aydın, anlatıcılığını ise Yusuf Ziya Büyükaslan üstlendi.

Oynatıcının vücudunun ön tarafına monte edilen, oynatıcı ile birlikte hareket eden büyük boy kuklalar ile gerçekleştirilen kukla opera, Türkiye ve dünyada bu tip kukla tekniği ve tüm karakter ve koronun kukla olması ile bir ilk oldu. Eseri sahneye taşıyan rejisör Melih Öztürk, zorlu ve deneysel bir çalışmayı tamamlamanın mutluluğun yaşadıklarını belirterek, "Seyirci çok güzel bir tepki verdi. Bu sonucu bekliyorduk ama çok daha mutlu olduk. Çünkü çok beğenildi. Aldığımız tepkilerle kukla ile opera Türkiye'de tuttu diyebilirim" dedi.

Eseri izlemeye gelen Yasemin Özçelik ise çok şaşırtıcı bir eseri izlemenin keyfini yaşadığını ifade ederek, "Kuklalı bir gösteri olduğunu duyunca farklı bir şey beklemiştim. Kocaman kuklaları bekliyorduk. Bu şekilde bedenlerine asılı bir şekilde kukla olacağını hiç düşünmemiştim ama tamamı ile o hissi geçirdiler. Tüm emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Şahaneydi" diye konuştu.

Sezin Kabaklı da dekor ve ışığın çok iyi tasarlandığını kaydederek, "Eser çok iyiydi. Daha önce kuklasız olanını izlemiştim ama kuklalı opera ayrı bir hava katmış" ifadesini kullandı.

Bu arada eserin ikinci gösterimi 19 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.