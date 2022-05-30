Türkiye'nin ilk karantina hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları kapatıldı - Haberler

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Türkiye'nin ilk karantina hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları kapatıldı

AA - Yeşim Sert Karaaslan - Güncel
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Türkiye'nin ilk karantina hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları kapatıldı

Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları, ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı.

Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları, ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları, artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin koronavirüs hastası tedavi edilmişti." bilgisini paylaştı.

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Güncel

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