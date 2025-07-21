Türkiye'nin İlk Kadın Yarış Spikeri Esen Gök Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bakırköy'de evinde ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök, Aydın'ın Nazilli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Gök'ün ailesi taziyeleri kabul etti.

İstanbul Bakırköy'de evinde ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök'ün cenazesi Aydın'ın Nazilli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Nazilli Yavuz Selim Camisine getirilen Gök için cenaze namazı kılındı.

Gök'ün yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından Gök'ün naaşı Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.

Gök'ün annesi Şadiye, babası Yusuf Gök taziyeleri kabul etti.

Önceki gün İstanbul'un Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde, bir sitede yaşayan Gök'ten uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirmişti.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gök'ün cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olduğu belirtilen Esen Gök'ün cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği iddialarına noktayı koydu

"Oraya ziyaretim söz konusu değil, onları devlet olarak görmüyoruz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü

Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.