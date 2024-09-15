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Türkiye'nin İlk Kadın Borsa Ajanı Suzan Uçak, Kadınları Bu Mesleğe Davet Ediyor

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Suzan Uçak, Türkiye'nin ilk kadın borsa ajanı olarak hemcinslerinin mesleğe yönelmesini istiyor. Borsa ajanlığına dair deneyimlerini paylaşan Uçak, kadın istihdamının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan aracılık sınavı sonucunda 2 yıl önce Türkiye'nin ilk kadın borsa ajanı ünvanını elde eden Suzan Uçak, hemcinslerinin bu mesleğe yönelmesini istiyor.

Daha çok erkek işi olarak görülen aracılık mesleğine yabancı olmayan Uçak, pamuk ajanı olan eşi Bülent Uçak ile yıllardır çalışmaların içerisinde yer alıyor.

TOBB tarafından önceki yıl düzenlenen aracılık sınavını kazanarak ilk kadın borsa ajanı olan Suzan Uçak, kadınların bu mesleği yapabileceğini gösteriyor.

Aynı sınavda Uçak çiftinin oğulları Burak Uçak da başarı göstererek aile mesleği borsa ajanlığını tercih etti.

Suzan Uçak, AA muhabirine, borsa ajanı olarak İzmir Ticaret Borsasında ham madde üreticisiyle iplik üreticisi arasında alım satımın gerçekleştirmesinde, lojistiğinde, ekspertizinde tescil yetkisine sahip kişi olarak çalışmalar yaptığını söyledi.

Bugüne kadar hiç kadın borsa ajanı olmadığını belirten Uçak, kendisinin borsada pamukla ilgili işlemlere aracılık ettiğini belirtti.

Borsa ajanlığının, borsada başkası adına ve hesabına vekil sıfatıyla hareket eden kişilerin yaptığı meslek olarak tanımlandığını ifade eden Uçak, şunları kaydetti:

"Aslında pamuk üretiminde tarlada, çırçır üretiminde çok fazla çalışan kadın var ama borsada bunu temsil edecek hiç kadın yoktu. Benim buraya gelmem, eşimle aynı işi yapıyor olmamız çok iyi bir duygu. Biz pamuk ticareti yapan aile şirketiyiz. Daha çok finans kısmında çalışıyordum. Sınava aslında kızım başvurmuştu. Onun için gelmiştik ama prosedürde eksiklikler olduğu için sınava ben girdim. Borsa ajanlığı çok bilinen bir meslek değil. Daha çok bu işte çalışan, onun ailesinden gelen kişiler tarafından yapılan bir meslek. Çok mutluyum, bizden ilk oldu. İnşallah ikinci de bizden olur diye düşünüyorum çünkü kızım da aktif olarak bu işi yapıyor."

Kadın istihdamının her alanda oluşturulması gerektiğini ifade eden Uçak, erkek egemen bir iş olan borsa ajanlığında artık daha çok kadın olmasını gerektiğini anlattı.

Çevresindeki kadınlara borsa ajanlığını önerdiğini dile getiren Suzan Uçak, "Mesela bizde bu işi yapan arkadaşların erkek çocukları yok işlerini devredecekleri, kız çocukları da var. İnşallah onlar için ben çaba gösterip bir sınav daha açılmasını isteyeceğim. Sınava katılmak için tekstil ham maddeleriyle uğraşan, borsa üyesi olan ve borsa ajanının simsarlığını yapan kişilerin yanında çalışanların belli bir süre devamlılıkları olduğu takdirde bu sınava girebiliyorlar. En az 2 yıl borsa simsarı, ajanı veya tekstil firmalarına ait bir yerde çalışmaları gerekiyor. Ondan sonra sınava başvurabilirler." dedi.

Uçak, İzmir Ticaret Borsasının ilklerin borsası olduğunu ve anlamda desteklerinden dolayı ilk kadın borsa başkanı Işınsu Kestelli'ye de teşekkür etti.

Türkiye'nin önemli tarım ülkesi olduğunu ve bu anlamda hak ettiği değeri alması için daha güzel çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Uçak, şöyle konuştu:

"Benim ilk olmam tabii ki çok güzel bir duygu. Belki önceki süreçte daha zordu ama şimdi şartlar daha uygun bir pozisyonda ve bu işi yapan diğer arkadaşlar da biz kadınlara destek veriyorlar fazlasıyla. O yüzden yapmak isteyen varsa her türlü konuda destek oluruz ve yapsınlar sadece erkeklere egemen bir iş değil. Evet zorlukları var ama bize destek veren, yanımızda çalışan arkadaşlarımız, eşlerimiz veya bu işi yapan arkadaşlar bize destek veriyor zaten. Çok güzel bir meslek çünkü ben çok seviyorum."

Eşiyle gurur duyuyor

Yaklaşık 40 yıldır borsa ajanlığı yapan Bülent Uçak ise kadınların her alanda olması gerektiğini, bu anlamda eşini her zaman desteklediğini ve kendisiyle gurur duyduğunu anlattı.

Kadının iş hayatına katılım gücünün ülkelerin kalkınmasına da katkı sunacağını belirten Uçak, sözlerini, "Eşim zaten uzun yıllar ticaretin içerisinde daha çok finansman ve muhasebe kısmında aktif görevdeydi. Sınava girdi ve borsa ajanı kimliğini aldı. Tabii biz iftihar ediyoruz, mutluyuz, gururluyuz çünkü Türkiye'deki kadının yeri, inancı, motivasyonu, gücü, rol model olma noktasında gençlere açmış olduğu ufuk, cesaret noktasında çok önemli bir işlevsel görev gördüğünü söyleyebilirim." diye tamamladı.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

Türkiye Ekonomi Güncel Finans Kadın Borsa Tarım

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