Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN TSK envanterine giriyor! - Haberler

Savunma Sanayi şirketlerinin üretmiş oldukları teknolojik cihazların sayısı giderek artıyor. Ülkemiz ve dünya basınında geçtiğimiz dönemde çok sayıda İHA ve SİHA haberleri yer aldı. Fakat Türkiye'nin ilk tam otonom insansız helikopteri ALPİN, çok fazla bilinmiyor. Ancak önümüzdeki dönemde TSK envanterine girerek operasyonlarda aktif rol almaya başladığında adını daha çok duyacağımızı düşünüyoruz. Peki ALPİN hangi özellikleri ile ön plana çıkıyor?

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İnsansız helikopter ALPİN özellikleri

TİTRA tarafından 2 kişi kapasiteli ve maksimum üç buçuk saat havada kalabilen bir helikopter platformu üzerine inşa edilen ALPİN, yeni özellikleri ile göz dolduruyor. Geçtiğimiz dönemde Manavgat yangınları ile mücadele kapsamında kullanıldığını görmüştük.

Fakat IDEF 2021'de tanıtılan yeni prototipin gövde tasarımı ve aerodinamiğinde yapılan geliştirmelerle birlikte askeri alanda rahatça kullanılabileceği ortaya çıktı. Nitekim TSK ilk siparişini verdi ve bu yıl 4 adet ALPİN envantere girecek. Peki bu aracın TSK'nın ilgisini çeken yetenekleri neler?

Boyutlar: 7.05m x 2.35m x 6.27 m

Uçuş süresi: Tam dolu yakıt tankı ile 7 saat 20 kg faydalı yük ile 7 saat / 50 kg ile 5 saat / 120 kg ile 2 saat

En yüksek irtifa ve menzil: 16 bin feet / 850 kilometre

Faydalı yük kapasitesi: 160 kg

Seyrüsefer ve azami hız: 160 km/s – 203 km/s

Yakıt tüketimi: 25 lt/s

Çalışma sıcaklığı: -40 – 50 derece arası

Azami rüzgar dayanımı: -50 km/s

İniş-kalkış ve görev icra: Tam otonom

Termal ve gece görüş kamerası ile operasyon desteği

Kargo ve mühimmat taşıma, haritalandırma ve bulut altı gözlem yetenekleri

Yapay zeka hedef takibi

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