Türkiye'nin İlk Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokulu Eğitime Başladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında açılan Türkiye'nin ilk Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokulu, 360 öğrencinin katıldığı özel yetenek sınavını geçen ilk öğrencileri ile eğitime başladı. Projeyle Türk müziğinde nitelikli insan kaynağının artırılması amaçlanıyor.

Ankara'da 10 Ocak'ta Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında üniversite yerleşkesinde temelleri atılan Türkiye'nin ilk Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokulu, özel yetenek sınavı için 8-26 Mayıs arasında başvuruları aldı. 150 öğrencinin başvuru yaptığı ilkokul için 85, 413 öğrencinin başvurduğu ortaokul için ise 210 öğrenci, bakanlığın yayımladığı kılavuz doğrultusunda sınava alındı. İlkokulda 85 öğrenci arasından 50 puan ve üzeri alan 49 öğrenci için sıralama yapılırken, 30 öğrenci kesin kayıt, 19 öğrenci yedek kayıt hakkı kazandı. Ortaokulda 210 öğrenci arasından 50 puan ve üzeri alan 108 öğrenci için yapılan sıralamada 1 öğrenci özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci kapsamında olmak üzere toplam 31 öğrenci kesin kayıt, 77 öğrenci yedek kayıt hakkı kazandı. Müziksel bellek, müziksel farkındalık, çalma ve söyleme yetenekleri ile ritim ve ses becerilerinin test edildiği sınavı geçen ilkokulda 30, ortaokulda 31 öğrenci eğitime başladı.

İlkokulda 30 öğrenci uyum haftasında öğretmenleriyle buluştu. Öğrenciler için 'Okula merhaba' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler müzik aletlerini çalıp kendilerini tanıttı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personeli de öğrencilere Türk müziği enstrümanlarının tanıtımını yapıp mini bir konser verdi.

'BAŞKA İLLERDE DE BU TÜR OKULLARI AÇMAK MÜMKÜN OLACAK'

Ankara Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla temeli atılan Türkiye'nin ilk müzik ilkokulu ve ortaokulunun eğitime başladığını söyledi. Koçak, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi eğitmenleri ile Talim ve Terbiye Kurulu'nun ortak çalışması sonucunda okulların müfredatının belirlendiğini belirterek, "Bir taraftan temel okuma yazma gibi, bazı matematik becerileri gibi eğitimler de alacaklar; ama ağırlıklı olarak müzik olacak. Müzik yeteneğine göre öğrenci kabulü gerçekleştirilen okullarda uygulanacak müfredat ile güzel sanatlar içinde yer alan müzik alanında da eğitim verilerek Türk müziğinde nitelikli insan kaynağının artırılmasını amaçlıyoruz. İlkokul ve ortaokulda bu sene düşündüğümüz kontenjanın tamamını doldurduk. Bir başlangıç yapıyoruz. İlerleyen yıllarda okulun imkanları, derslik, öğretmen durumu yerine oturdukça ilk alacağımız öğrencilerde kontenjanları arttırabiliriz. Bu uygulamayı ilk kez yapıyoruz. Buradan alacağımız sonuçlar önemli. Bakanlığımız bunu değerlendirecek. Başka illerde bu tür güzel sanatlar fakültelerinin destek vereceği tematik okullar açmak mümkün olabilir" diye konuştu.

Koçak, tüm Türkiye'den başvuruların geldiğini belirterek, "İlkokul ve ortaokulda ağırlıklı olarak Ankara ve çevresinden başvuru aldık. Ama dışarıdan gelip de çocukları bu okulu kazanan velilerimizle biz zaman zaman konuşuyoruz. Onlardan evlerini ve işlerini Ankara'ya taşıyanlar çıktı" dedi.

'6-7 YAŞINDA ALDIĞIMIZ ÇOCUKLARA MÜZİK KÜLTÜRÜ VERECEĞİZ'

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ise, "Türkiye Cumhuriyeti Yüzyılı için sanat ve kültür politikalarında atılmış somut ve önemli bir adım bu okul. İlkokulda 30 öğrencimiz, ortaokulda 31 öğrencimiz var. Bu okulları diğer okullardan ayırt eden en önemli özellik ise 6 yaşında, 7 yaşında aldığımız çocukları müzikle, sanatla ama tabii ki ilkokulun gerektirdiği, asıl önemli olan akademiyle o yaşın gerektirdiği, o çağın gerektirdiği oyunlarla birlikte bu müzik kültürünü çocuklarımıza verelim. Öğrencilerimize daha 6-7 yaşından itibaren Milli Eğitim'in profesyonel eğitimiyle birlikte akademinin getirdiği profesyonel eğitim verilmiş olacak. Şu anda lise ile birlikte okulumuza yaklaşık 100 öğrenci kabul ettik. Bu tabii ki 4 yıl, 5 yıl sonra yaklaşık 250-300 öğrenci anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Özden, proje kapsamında Güzel Sanatlar Müzik Lisesi'nin de hayata geçtiğini, lisenin de 20 öğrenciyle eğitime başlayacağını, ek yerleştirme ile bu sayının daha da artacağını kaydetti.