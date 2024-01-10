Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu kuruluyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde kurulacak Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ile ortaokuluna ilişkin, " Türkiye'de müzik eğitimi konusunda devrim niteliğinde bir adım olduğuna inanıyorum. Bu konuda yetenekli çocuklarımız için yepyeni bir alan, yepyeni bir imkan açılıyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde, bakanlığı ile üniversite arasında müzik alanında eğitimlerin verileceği Güzel Sanatlar İlköğretim Okulu ve Güzel Sanatlar Lisesi kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü imza töreninde konuştu.

Protokolle Türkiye'de özellikle sanat eğitimi, genel anlamda da eğitimle ilgili çok farklı bir yolun açıldığını ifade eden Tekin, hayata geçecek yeni okulların 2014'ten itibaren yürütülen "proje okul" formatıyla eğitim öğretim sistematiğine dahil ettikleri okul türlerinden biri olduğunu belirtti.

Bu yeni modelden hareketle sektörle işbirliği yaparak meslek liselerinin tematik hale gelmesi için önemli adım attıklarını anlatan Tekin, benzer şekilde spor liseleri ile ilgili federasyonlarla çalıştıklarını ve voleybol, futbol ve basketbol liseleri açtıklarını anlattı.

Projeyi gündemlerine ilk olarak müzik temalı bir güzel sanatlar lisesi olarak aldıklarını, sonrasında ise müzik eğitiminin daha küçük yaşlardan itibaren verilmeye başlanması yönünde hareket ettiklerini belirten Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada, rektörümüzün desteğiyle Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lisenin bulunduğu bir eğitim-öğretim süreci inşallah başlatmış olacağız. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Türkiye'de müzik eğitimi konusunda devrim niteliğinde bir adım olduğuna inanıyorum. Bu konuda yetenekli çocuklarımız için yepyeni bir alan açılıyor, yepyeni bir imkan açılıyor. İnşallah bu heyecanımızı devam ettirebilecek, sürdürebilecek bir başarı hikayesi buradan yazabiliriz.

Okullar, Türkiye'nin her tarafından öğrenci kabul edecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayesindeki çocukların da bu sürece dahil olabileceği, kampüsün içerisinde çocuklarımızın konaklayabileceği bir yurdun, bir pansiyonun da olduğu bir kompleks halinde süreci başlatacağız. "

Bakan Tekin, işbirliği protokolüne ilişkin, "Bu imzalarla ilkokuldan lisans programlarına hatta yüksek lisans doktora sürecine kadar Türkiye'de müzik eğitimini tepeden tırnağa değiştirebilecek yepyeni bir süreç başlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden sürece destek olan öğretim üyelerine ve bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sanat eğitimi için çok önemli bir adım

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ise protokolle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sanat eğitimi için çok önemli bir adımın atılacağı bir ana şahitlik edildiğini vurguladı.

Rektör Özden, Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi uhdesinde açılacak Türk müziği temalı ilköğretim ve güzel sanatlar lisesinin klasik Türk müziği, geleneksel sanatlar, kadim sanatların geleceğe taşınması anlamında önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.

"Müzik" temalı güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu

Protokolle Türkiye'nin ilk Güzel Sanatlar İlkokulu ve Ortaokulu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yerleşkesi'nde açılacak. Yerleşkede, ayrıca bir de Güzel Sanatlar Lisesi kurulacak.

Bu okullarda ilköğretim kurumlarında uygulanan müfredat ile güzel sanatlar içerisinde yer alan müzik alanında da eğitim verilerek Türk müziğinde nitelikli insan kaynağının artırılması amaçlanıyor.

Müzik okulları, öğrencilerin birlikte müzik yapma isteklerini ve çalgı çalma bilgi ve becerilerini geliştirmelerine rehberlik edecek derslerin sunulduğu bir eğitim programına sahip olacak. Yeni bir model olarak uygulanacak müzik okulları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Ulusal Beceri Haritası ile ilişkilendirilerek hayata geçirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına ait bu okullara Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk müziği alanında eğitmen desteği verecek.

Güzel Sanatlar Lisesine, "Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alımı Yapan Okullara Başvuru Kılavuzu" kapsamında öğrenci seçilecek.

Türk Müziği Programı Uygulayan Güzel Sanatlar İlköğretim Okuluna alınacak öğrenciler için ise Bakanlık tarafından hazırlanan "Yetenek ile Öğrenci Alımına İlişkin Başvuru ve Yerleştirme Kılavuzu" geçerli olacak.

Yetenek taraması yapılacak

Okullara öğrenci seçimine yetenek taraması sonucunda başarılı bulunan çocuklar da dahil olacak.

Yetenek taraması, Türkiye genelindeki tüm okullarda, çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerinde yapılacak. Müzik okullarında öğrenim gören öğrenciler için pansiyon imkanı sunularak ülke genelindeki yetenekli tüm öğrencilere müzik alanında eğitim fırsatı verilmeye gayret edilecek.

Müzik okullarında, müzik aletlerinin bakımı ve onarımı için özel bir atölye alanı da oluşturulacak.

Çalgı aletlerinin temizliği, ayarları ve onarımları için gerekli araç ve malzemelerle donatılacak olan bu atölyelerde ayrıca öğrencilerin yaş gruplarına uygun çalgı aletlerinin üretiminin yapılması da planlanıyor.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Tekin, program sonunda etkinliği izleyen basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.