Türkiye'nin İlk Çocuk Oda Operası 'Mutlu Kasabası' Dünya Prömiyerine Hazırlanıyor

Avrupa Müzik Akademisi Beethoven Ödüllü opera sanatçısı ve besteci Arda Doğan ile Dr. Buket Doğan'ın kurduğu Türkiye'nin ilk çocuk oda operası "Adel Çocuk Oda Operası", ekran bağımlılığını konu alan "Mutlu Kasabası" oyunuyla dünya prömiyerine hazırlanıyor.

Geçen yıl dünya prömiyeri CSO Ada Ankara'da gerçekleştirilen "Renkli Sesler Operası" ile Edirne'den Diyarbakır'a uzanan turne boyunca birçok çocuğa ulaşan Adel Çocuk Oda Operası, bu sezon yeni bir oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

Mutlu Kasabası, Ege'de bir kasabaya taşınan ve gerçek oyunları ilk kez deneyimleyen Mert adlı çocuğun dönüşüm hikayesini konu alıyor.

Librettosu Dr. Buket Doğan tarafından kaleme alınan eserin müzikleri Arda Doğan tarafından bestelenirken, orkestra şefliğini Tolga Atalay Ün, rejisörlüğünü Zeynep Çelen Tamer, koreografisini ise Nazlıcan Fırat üstleniyor.

"Ekran önce anne, babaları ele geçirdi, sonra çocukları ele geçirdi"

Arda Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserin çocuklara kapsayıcılığı, çabayı ve arkadaşlığın önemini aktarmayı hedeflediğini belirtti.

Oyun oynayan çocukları gerçek çocuklar olarak tanımlayan Doğan, hikayenin şehirden taşınan Mert adlı ekran bağımlısı bir çocuğun Mutlu Kasabası'na gelişiyle başladığını ifade etti.

Arda Doğan, "Mutlu Kasabası ile biz, günümüzün en büyük problemlerinden biri olan ekran bağımlılığına dikkati çekmek istedik. Çabayı, kapsayıcılığı ve arkadaşlığın önemini vurgulayan bir opera Mutlu Kasabası." dedi.

Doğan, eserin librettosunu, çocuk psikologlarının, çocuk psikiyatrlarının, çocuk gelişim uzmanlarının ve eğitim uzmanlarının olduğu danışma kurulu eşliğinde, Dr. Buket Doğan'ın yazdığını belirtti.

Günümüzde çocukların sokakta oyun oynama şansına sahip olmadıklarını dile getiren Arda Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Okulda bile oyun oynayamaz duruma geldiler. Çünkü ekran bağımlılığı, günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi. Çocuklar, oyunu sadece ekranın içinde olduğunu düşünüyorlar. Aslında ekran çocukların gerçek oyununu ellerinden aldı. Sadece çocukların değil, annelerin, babaların da elinden pek çok şeyi aldı. Ekran önce anne, babaları ele geçirdi, sonra çocukları ele geçirdi. Biz buna dikkat çekmek istiyoruz."

Aileleri, çocuklarını sanat etkinliklerine ve parklara götürmeye çağıran Doğan, çocukların birlikte oynayabilecekleri sosyal ortamların yeniden canlandırılmasının önemini vurguladı.

"Çocukluğunu bildiğim öğrencilerim şimdi yanımda sanatçı"

Adel Çocuk Oda Operası'nın temellerinin 2011-2012 yıllarında, eşiyle birlikte bulunduğu Columbia Üniversitesi'nde atıldığı bilgisini veren Doğan, orada katıldıkları çocuk etkinliklerinin kendilerinde bu fikri uyandırdığını söyledi.

Doğan, bestecilik ve vokal koçluk üzerine çalıştığı Jack Brimberg'ün desteğiyle fikirlerinin geliştiğini ve Türkiye'ye döndüğünde bu fikri akademisyen, eğitimci ve doktor arkadaşlarıyla paylaştıklarında olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Adel Çocuk Oda Operası'nın kendisi için en özel yanının, yıllar önce konservatuvara hazırladığı öğrencilerle bugün aynı sahneyi paylaşmak olduğunu belirten Doğan, "Çocukluğunu bildiğim öğrencilerimin şimdi yanımda sanatçı olarak yer almaları benim için çok kıymetli." diye konuştu.

Doğan, ayrıca, bu yıl çocuk korosu kurduklarını kaydederek, "Çocuk koromuz, çocuklarımızın her sene en az bir ya da iki opera temsilinde sahnede yer almalarını hedefliyor. Onlara çok güzel bir müzikal, oyunculuk ve dans eğitimi verip, opera sahnelerinde onların parlayışını izlemek ve sahneyi onlarla paylaşmak bizim için çok büyük bir mutluluk olacak." ifadelerini kullandı.

"Misyonumuz çocuklara bir dokunuşta bulunmak"

Çocuklara yönelik eserlerde sadece eğlendirmeyi değil, mesaj vermeyi de önemsediklerini vurgulayan Arda Doğan, "Oyun oynamak güzeldir, arkadaşlık güzeldir. Çaba çok değerli bir şeydir. Hiçbir şey öyle kolay değildir. Çalışmak ve çaba en kıymetli şeydir. Bizim ihtiyacımız olan şey bu. Anne babalara da bu mesajı vermek istiyoruz. Alın ekranları, telefonları, tabletleri çöpe atın demiyorum. Tabii ki onlar hayatımızın gerçekleri. Belli bir sınırlamayla hayatımızda olacaklar ama kolaya kaçıp çocuklarımıza sadece bunu vermeyelim. O yüzden bu oyun çok kıymetli." diye konuştu.

Doğan, "Misyonumuz çocuklara bir dokunuşta bulunmak" diyerek gelecek projelerde sağlıklı beslenme, abur cuburdan uzak durma gibi güncel sorunlara dair farkındalık oluşturan içerikler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

"Mutlu Kasabası", 31 Mayıs Cumartesi saat 13.00 ve 15.00'te, Ankara VeSahne Panora'da yapılacak dünya prömiyeriyle izleyiciyle buluşacak.