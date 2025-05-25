Türkiye'nin İlk Çocuk Hip-Hop Müzikali Ankara'da Sahnelendi

Türkiye'nin İlk Çocuk Hip-Hop Müzikali Ankara'da Sahnelendi
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Ankara'da Türkiye'nin ilk çocuk Hip-Hop müzikali 'I·stopilya' sahnelendi. 8-15 yaş arası 50 çocuk oyuncuyla gerçekleştirilen müzikal, akran zorbalığını ele alıyor ve çocuklar tarafından seslendirilen özgün müziklere ev sahipliği yapıyor.

(ANKARA) – Türkiye'nin ilk çocuk Hip-Hop müzikali Ankara'da yapıldı. Yaşları 8 ile 15 arasında değişen 50 çocuk oyuncusuyla İstopilya Müzikali, Ankaralı seyircilerle buluştu. Müzikalin yapımcısı İlter Baturay, "I·stopilya Mu¨zikali 7'den 77'ye tu¨m izleyici kitlesine hitap edecektir. Bo¨ylesine bu¨yu¨k bir projeyle Tu¨rk ve Du¨nya Tiyatrosu'na o¨nemli bir eser kazandırırken aynı zamanda gelecegˆin profesyonel sanatc¸ılarını yetis¸tirmenin gururunu da yaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin ilk çocuk Hip-Hop müzikali Ankara'da sanatseverlerle buluştu. Yaşları 8 ile 15 arasında değişen 50 çocuk oyuncusuyla, senaryosunda akran zorbalığını konu alan müzikalde, sözler ve besteler çocuklar tarafından seslendirildi.

" I·stopilya Mu¨zikali 7'den 77'ye tu¨m izleyici kitlesine hitap edecektir"

Yazarlıgˆını Go¨kc¸en Eroğlu, yönetmenliğini Ersin Ayhan ve Dilek Bozkurt'un, koreograflığını Onur Dilek ve I·rem Tokalak'ın ve müziklerini Gu¨rkan C¸akıcı'nın yaptıgˆı, hazırlıkları yogˆun bir s¸ekilde devam eden mu¨zikalin yapımcısı I·lter Baturay üstlendi. Baturay müzikal ile ilgili şöyle konuştu:

"SunArt Sanat olarak bir 'ilk' gerc¸ekles¸tirmenin heyecanını yas¸ıyoruz. Bu kadar kalabalık c¸ocuk oyuncu toplulugˆuyla, tamamen o¨zgu¨n yazılan hip-hop mu¨ziklerini ve hip-hop danslarını bir araya getirip, aynı zamanda bu yas¸ grubunun yas¸adıgˆı en bu¨yu¨k problemlerden biri olan 'akran zorbalıgˆı'nı, 'troller' karakterlerinin renkleriyle go¨rsel s¸o¨lene do¨nu¨s¸ecek sahnede, sanatla ele alıyoruz. Broadway ve Disney yapımları gibi profesyonel bir yapım olan I·stopilya Mu¨zikali 7'den 77'ye tu¨m izleyici kitlesine hitap edecektir. Bo¨ylesine bu¨yu¨k bir projeyle Tu¨rk ve Du¨nya Tiyatrosu'na o¨nemli bir eser kazandırırken aynı zamanda gelecegˆin profesyonel sanatc¸ılarını yetis¸tirmenin gururunu da yas¸ıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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