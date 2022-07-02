TÜRKİYE'NİN İLK CEP UYDUSUNU YAPAN EKİP DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

TÜRKİYE'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'yı tasarlayıp uzaya gönderen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzay Takımı Grizu 263 ekibi, Amerika'da düzenlenen CanSat model uydu yarışmasında tasarladıkları yeni uyduyla 'dünya birincisi' oldu. Ekibin koordinatörü Prof. Dr. Bülent Emekçi, "Çok güzel bir örnek oldu ülkemiz için, Anadolu üniversiteleri adına oradaki gençlerimizin de büyük işler başarabileceğinin bir kanıtı olarak ortaya çıktı. Daha büyük hayallerle de projelerimize devam edeceğiz" dedi.

İsmini 1992 yılında Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisinden alan Grizu 263 ekibinin yaptığı Türkiye'nin ilk cep uydusu olan 5x5x5 ölçülerindeki Grizu-263A, 13 Ocak'ta uzaya gönderildi. Grizu 263A uzaydan başarıyla sinyal yollarken, cep uydusunu tasarlayan ekip, yeni projelere de hazırlandı. Yaklaşık 8 ay süren hazırlık aşamasının ardından 40 santim uzunluğunda 12 santim çapında olan yararlı yükü uzay istasyonuna indiren, çevreden görüntü kaydedip, sıcaklık, konum, basınç, yönelim gibi verileri aktaran model uydu tasarlandı. Elemelerin ardından finale çıkan Grizu 263 ekibi, 27 Haziran'da ABD'nin Virginia eyaletinde uzaktan bağlantıyla düzenlenen finalde 99,46 puanla dünya birincisi oldu. Heyecanlı gençlerle, 2016'da yola çıktıklarını belirten Grizu-263 ekibi koordinatörü Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, "Hep birlikte yola çıktık, çok zorluklarla karşılaştık ama bu zorlukları aşmasını bilerek dünyayla yarışmaya başladık. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri, dünyayla yarışıyor ve büyük başarılara imza atıyor. 6 yıldır sürekli başarılarla kendi adından bahsettiren öğrencileriyle üniversitenin adını bütün dünyaya duyuran ekibe gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

'DAHA BÜYÜK HAYALLERLE PROJELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Grizu-263A'nın uzaydaki görevine 6 aydır başarıyla devam ettiğini ifade eden Ekmekçi, "Algıların kırılması gerekiyor. Belki üniversite ismiyle sınav puanlarıyla bazı değerlendirmeler kafamızda farklı algılar oluşturabiliyor. Bütün bu algıları kırdığımızı düşünüyorum. Doğru izlenecek yol ve yöntem ortaya konulduğu zaman elbette ki bütün gençlerimiz bu teknoloji yolu üzerinde güvenle yürüyeceklerdir. Yeter ki yolumuzu doğru bir şekilde belirleyelim. Bu noktada çok güzel bir örnek oldu ülkemiz için, Anadolu üniversiteleri adına, oradaki gençlerimizin de büyük işler başarabileceğinin bir kanıtı olarak ortaya çıktı. Karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine uzanan Zonguldak hikayemiz bütün hızıyla devam ediyor. Daha büyük hayallerle de projelerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

'EMEĞİMİZİN SONUÇLARINI ALDIK'

Makina Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Fatih Demircioğlu, elde ettikleri başarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, "7 aşamadan oluşan yarışma sürecinde, kendi içinde puanlanan bu aşamaları diğer takımlara göre daha iyi yaptık ve birinciliği elde ettik, büyük bir puan farkıyla. Dosyalama sürecini de başarıyla tamamladıktan sonra uydumuzu ürettik. Yarışma anında da her şey yolunda gitti. Böylelikle bu tecrübelerimizi, imkanlarımızı güzel bir şekilde kullanıp, çok iyi çalışıp birinciliği elde ettik. Çok mutluyuz, gururluyuz. Bu kadar emeğimizin sonuçlarını aldık. Hak ettiğimizi düşünüyoruz zaten. Bizler bunun için her şeyimizi verdik. Saatlerce gece gündüz çalıştık. Bu sonuçtan dolayı mutluyuz, gururluyuz" dedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel