ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Uzay Takımı Grizu 263 tarafından üretilen Türkiye'nin ilk cep uydusu uzaydaki görevini 3 aydır sürdürüyor. Grizu-263A cep uydusundan 3 ayda 6 binden fazla veri alındı. Ekibin koordinatörü Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, "Beklentimizin çok ötesinde hızlı şekilde veri almaya başladık. Uydumuzdan alınan veriler, ileride üretilecek uydular için bir platform görevi görecek" dedi.

ZBEÜ Uzay Takımı'nın 2017'de başlayıp 4 yılda tasarladıkları, Türkiye'nin ilk cep uydusu olan Grizu-263A, 13 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı. Space X firmasına ait Falcon-9 roketiyle uzaydaki görevine gönderilen ve 5 santimetre ölçülerinden oluşan küp şeklindeki uydu, 3 ayda 6 binin üzerinde veri gönderdi.

Grizu 263 ekibinin 9-13 Haziran'da ABD'de düzenlenecek olan yarışmaya, tasarladıkları model uyduyla katılacaklarını açıklayan Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi takım kaptanı Nizam Yılmaz, "Hedefimiz, 'CanSat Competition' yarışmasında dünya birinciliği. İlk o hedefimizi gerçekleştirdikten sonra yeni bir uydu fırlatma aşamalarını hayal ediyoruz. Cansat yarışması 9-13 Haziran arasında olacak. Karşılıklı telekonferansın ardından test aşaması var. Bunun ardından yaptığımız model uyduyu Amerika'ya götürüp fırlatması gerçekleşecek" dedi.