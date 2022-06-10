Türkiye'nin ilk Blockchain-Metaverse Expo Fuarı İstanbul'da yapılacak - Haberler

Türkiye'nin ilk Blockchain- Metaverse Expo Fuarı "Blockchain Expo World", 22-25 Aralık 2022'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

HGR Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Fuar "Blockchain Expo World" İstanbul Fuar Merkezi'nde blockchain teknolojisinin sektör paydaşlarını buluşturacak.

Metaverse, cryptocurrency, NFT, Web 3.0, Mining, DAO, DeFi, GameFi alanlarındaki paydaşlarını bir araya getirecek fuarda, alanında dünyaca ünlü isimleri de konuşmacı olarak ağırlanacak.

Dünyayı saran kripto para gelişmeleri binlerce yeni ticaret alanı ve onlarca marka yarattı. Bu kapsamda Türkiye bu değişime ışık hızıyla adapte olarak kripto varlık borsa hacminde dünyada 4'üncü Avrupa'da ise 1'inci sıraya yerleşti.

"Blockchain Expo World" bu alanda hizmet veren ulusal ve uluslararası tüm markaları organizasyonda buluşturacak.

İlk kez İstanbul'da düzenlenen "Blockchain Expo World" daha sonra farklı ülkelerde de yapılacak.

Fuar eş zamanlı olarak bir metaversede de ziyarete açılacak

"Blockchain Expo World" eş zamanlı olarak metaversede de yer alarak dünyada bir ilke imza atacak. Dünyada ilk kez "tek fuar, iki farklı evren" anlayışı ile düzenlenecek fuara dijital ortamda katılmak isteyen ziyaretçiler için fuar eş zamanlı olarak bir metaversede de ziyarete açılacak.

Bu yönüyle "Blockchain Expo World", dünyada ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek. Dünyanın her yerinden isteyen ziyaretçiler fuarı metaversede sanal olarak ziyaret edebilecek.

3 ayrı salonda toplam 15 bin 800 metrekare alanda gerçekleştirilecek fuara, İstanbul Fuar Merkezi (İFM) ev sahipliği yapacak.

Kripto varlık borsaları, kripto para ve blokzincir çözüm sağlayıcıları, metaverse teknolojisi geliştiren şirketler, kripto varlık madenciliği faaliyetindeki şirketler, teknolojisi ile oyun geliştiren yazılım şirketleri fan token altyapı sağlayıcıları geleneksel finans şirketleri, Web 3.0 yazılım geliştiricileri, NFT pazar yerleri ve koleksiyon yaratıcıları başta olmak üzere katılımcıların İstanbul'da büyük bir buluşması sağlanacak.