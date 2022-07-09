Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Prof. Dr. Gökalp son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Prof. Dr. Gökalp son yolculuğuna uğurlandı

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Prof. Dr. Gökalp son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) mensubu Gökalp için Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Gökalp ailesinin yanı sıra doktor arkadaşları, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından askerlerin omzunda cenaze aracına konulan Gökalp'in naaşı, defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi servisini kurdu

Elazığ'da 1929'da doğan Gökalp, TSK tarafından askeri öğrenci olarak gönderildiği ABD'de eğitim aldıktan sonra, 1965'te Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) Beyin ve Sinir Cerrahisi servisini kurdu.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunda yer alıp, emekli olduğu 2015'e kadar Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak çalışan Gökalp, 2007'de Dünya Beyin Cerrahisi Dernekleri Federasyonunca (WFNS) "Onur Madalyası"na layık görüldü.

Türk Nöroşirürji Derneği'nin "Üstün Hizmet Ödülü"nün de sahibi olan Gökalp, 60 yıllık kariyerinde çok sayıda beyin cerrahı yetiştirerek bu alana önemli katkılarda bulundu.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Ziya Gökalp Türkiye TSK Güncel Haberler

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