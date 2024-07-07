Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı uzaya götüren SpaceX firmasının teknisyeni gençlerle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı uzaya götüren SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünün üretim aşamasında görev alan uçak ve uzay teknisyeni Samet Saray, Bağcılar Belediyesinin düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi mezunu olan, uzay ve uçak teknisyeni Saray, "Bağcılar'dan Uzaya" etkinliğinde gençlerin uzay ve kariyerine ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Jetgillerdeki teknolojinin 2028'den itibaren hayatta da görülmeye başlanacağını belirten Saray, dünyada Dubai, New York ve Los Angeles gibi bu konuda pilot şehirlerin olduğunu anlattı.

Saray, uçan araçların Türkiye'de ilk görüleceği yerin İstanbul olabileceğini dile getirerek, "Uçan araçlar bir taksi gibi yolcu paylaşımlı şekilde hayatımıza girecektir, daha sonra şahıslara kadar ineceğini düşünüyorum. Bir 10 yıl içerisinde hayatımızın bir parçası olacak gökyüzü çok daha kalabalık olacaktır." dedi.

Gençlere, teknoloji alanında yaptıkları çalışmalarda ısrarcı olmalarını tavsiye eden Saray, daha iyi seviyelere hızlı gitmek için yapay zekayla daha fazla ilgilenmesini istedi.

Yapay zekanın ciddi bir şekilde geldiğinin farkında olunmadığını belirten Saray, "Dünyada internet bulunduğu zaman insanların hayatını nasıl değiştirdi? O geçişte cep telefonları, akıllı cihazlar vardı. Şu anda yapay zeka daha ciddi geliyor. Buna yoğunlaşabilirsiniz. Asla bu konularda karamsar davranmayın. 'Robotlar hayatımızı ele geçirecek' gibi şeyleri bazı filmlerde lanse ediyorlar. Hayır, bu çok güzel bir şey ve biz gençler olarak çok zekiyiz. Daha iyisini yapabilecek potansiyelde olduğumuzu düşünüyorum, buna yoğunlaşabilirsiniz." diye konuştu.

Saray, meslek lisesinden mezun olduğu dönemde mühendislik bölümlerinin seçilmediğini, bunun kendisi için büyük bir dezavantaj olduğunu aktaran Saray, şunları kaydetti:

"Genelde gençler 16-17 yaşlarında liseye başlıyor. Orada, 4 yıllık bir süreç içerisinde, bir mesleği öğrenmek mi ya da genel eğitimler almak mı? Mesleğe yönelmek kesinlikle daha faydalı oluyor. O zamanla 21 yaşlarındaki zaman daha farklı olabiliyor. Benim gibi başarılı olan, sizin gibi başarılı olacak kardeşlerimin bu algıyı tamamen kıracağını düşünüyorum. Bağcılar'da lise hayatımı yaşadım ve bunun sayesinde ben Bağcılar Anadolu Teknik Lisesi Uçak Elektroniği ve Teknisyenliği Bölümü'nden mezun oldum. O zamanlar açıkçası yurt dışında ya da çok büyük firmalarda büyük işler yapabileceğim aklıma dahi gelmemişti. Fakat insanın önüne çeşitli fırsatlar çıkıyor."

Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise Samet Saray'ın gençlerin idol olarak görebileceği çok önemli bir isim olduğunu söyledi.

Saray'ın yurt dışında çok önemli işlere imza atıp ülkenin gurur kaynağı olmaya devam ettiğini belirten Özdemir, "Bizim çocukluğumuzda Jetgiller diye bir çizgi film vardı. Yeni nesil onu çok bilmez. Uzay araçlarıyla işten eve, evden işe gidilirdi. Buna çok uzak değiliz artık. Samet Bey de bunun üzerinde çalışıyor. Herhalde sizin gençlik dönemlerinizde Jetgillerdeki gibi seyahat edeceğiz, Türkiye ve dünyayı göreceğiz." ifadelerini kullandı.