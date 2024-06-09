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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Uzay yolculuğumuz bir hikayenin başlangıç noktası

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Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak yaptığı uzay yolculuğunun sadece bir başlangıç olduğunu ve devletin iradesiyle uzay alanında varlık göstermeye devam edeceklerini söyledi. Gezeravcı, gelecek dönemde planlanan projeler arasında Ay Araştırma Projesi'nin de olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Uzay yolculuğumuz sadece bir kerelik heves, bir görev değildi, bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Çıktığımız uzay yolculuğunda, devletimizin iradesiyle varlık göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Gezeravcı, katıldığı 3. Aksaray Bilim Festivali'ndeki söyleşi programında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü iradesiyle adım atılmadık bir alanda gençlere ilham olacak şekilde bir yolculuk yaptıklarını söyledi.

Bu projenin ilerleyen süreçte gençlerin altına imza atacağı yolun sadece bir başlangıcı olduğunu belirten Gezeravcı, şöyle konuştu:

"Bizim yaptığımız yolculuk bir yere varış hikayesi değil, sadece başlangıçtı. Biz, uzay alanına uzak bir ülke değiliz. Uzay alanında yaptığımız uydular yıllardır dünyanın farklı yörüngelerinde uçmaya ve ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bizim eksik olduğumuz sadece insanlı uzay görev alanıydı. Buna yönelik olarak da ocak ayında attığımız adımın ardından, ikinci adımı da yörünge altı araştırma uçuşuyla yaptık. Israrla söylüyorum, uzay yolculuğumuz sadece bir kerelik heves, bir görev değildi, bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Çıktığımız uzay yolculuğunda, devletimizin iradesiyle varlık göstermeye devam edeceğiz."

Gezeravcı, bundan sonra bu işlerin devamı niteliğinde birçok haberi duyuracaklarını ifade etti.

Türkiye'nin gelecek dönemde planlı bir şekilde birçok projeyi gerçekleştireceğini aktaran Gezeravcı, "Şu anda Ay Araştırma Projesi kapsamında 2026-2028 yılları arasında aya kendimizin yaptığı bir roketi, kendi motorumuzla ulaştırıp önce sert iniş, ikinci seferde ise üzerinde araştırma modülü gönderecek şekilde görevlendirme planlaması yapılıyor. Bu projelerden uzak değiliz." diye konuştu.

Program, soru cevap kısmının ardından Gezeravcı'ya hediye verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Alper Gezeravcı Türkiye Teknoloji Güncel Haberler

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