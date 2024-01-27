Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyayı izlerken çekilen fotoğraflarını paylaştı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gezeravcı, Türk bayrakları asılan 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden dünyayı izlerken çekilen fotoğrafları paylaşarak, 'Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alan 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden Dünya'mızı izlemek muhteşem bir duygu' ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyayı izlerken çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gezeravcı, Türk bayrakları asılan 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden dünyayı izlerken çekilen fotoğrafları paylaşarak, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alan 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden Dünya'mızı izlemek muhteşem bir duygu" ifadelerini kullandı.