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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Gezeravcı'nın sağlık durumu iyi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kazası geçiren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Yenidoğan Mahallesi mevkisinde bir midibüs, Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla tedbiren Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gezeravcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Alper Gezeravcı Kocaeli Türkiye trafik Uzay Yaşam Güncel Haberler

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