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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuyla ilgili doğru olmayan iddialar

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İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuyla ilgili yanlış iddiaları doğruladı. Astronotluk ve uzay turizmi arasındaki farkı açıklayan merkez, Gezeravcı'nın uzayda bilimsel çalışmalar yapacağını ve deneyler gerçekleştireceğini belirtti.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuyla ilgili, 'Aslında astronot diyemeyiz, turist olarak gidiyor' iddiasının doğru olmadığını belirtilerek, "Uzay turistlerinin amacı, kişisel bir deneyim yaşamak ve uzaya seyahat etmektir. Öte yandan astronotluk, ciddi sorumluluk, nitelik ve vasıf gerektirmektedir" açıklaması yapıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya paylaşılan, 'Aslında astronot diyemeyiz, turist olarak gidiyor' iddiası doğru değildir. Uzay turistlerinin amacı, kişisel bir deneyim yaşamak ve uzaya seyahat etmektir. Uzay turistlerinin, uzayda bilimsel çalışmalar yürütmeye ya da uzay araçlarını kontrol etmeye yönelik herhangi bir yetkinliğe sahip olmaları şart değildir. Öte yandan astronotluk, ciddi sorumluluk, nitelik ve vasıf gerektirmektedir. Bu nedenle astronotlar bilimsel alanlarda uzman ya da bir uzay aracına pilotluk yapabilecek potansiyele, kariyere, geçmişe sahiptirler. Aynı zamanda, tüm bu yetkinlikler sayesinde bir astronot, mikro yer çekimi ortamında bilimsel araştırmalar ve deneyler gerçekleştirebilecek kadar da çok yönlüdür. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, 14 gün boyunca aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney gerçekleştirecektir. Amaç, uzaydaki bilgi birikimini artırmak, uzayda yaşam koşullarını anlamak ve gelecekteki uzay misyonlarına hazırlık yapmak gibi görevleri yerine getirmektir" denildi.

'ASTRONOTUMUZ, 200 AYRI TESTTEN GEÇTİ'

Lisans eğitimini İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında tamamlayan Alper Gezeravcı'nın, Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptığı vurgulanarak, "Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Gezeravcı, aralarında T-41, SF-260, T-37, T-38, F-5, KC-135 ve F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahiptir. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda da 7 yıl kaptan pilotluk deneyimine sahiptir. Gezeravcı, Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atanmıştır. Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol sürüşleri öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinin sorumluğunu üstlenmiştir. Tüm yetkinlik ve tecrübenin yanı sıra astronotumuz, Axiom Mission 3 (Ax-3) fırlatması öncesi 200 ayrı testten geçmiş, 2 yıla yakın bir süredir de hazırlık eğitimleri almıştır. Milli Uzay Programı'nın 'İnsanlı İlk Uzay Misyonu' kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibinin 19 Ocak 2024, 00.49'da (Türkiye saati ile) fırlatılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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