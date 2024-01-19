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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu Kayseri Bilim Merkezi'nde izlendi

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Kayseri Bilim Merkezi'nde, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu izlendi. TÜBİTAK destekli 6 bilim merkezinden olan Kayseri Bilim Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler aileleriyle gün içinde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bu gece başlayan uzay yolculuğu öncesinde çeşitli atölyelere katıldı.

Kayseri Bilim Merkezi'nde, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu izlendi.

TÜBİTAK destekli 6 bilim merkezinden olan Kayseri Bilim Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler aileleriyle gün içinde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bu gece başlayan uzay yolculuğu öncesinde çeşitli atölyelere katıldı.

Kayseri Bilim Merkezi Tesis Sorumlusu Şenay Kırkar, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun Kayseri'deki bilim merkezinden birçok katılımcıyla izlendiğini söyledi.

Türkiye'nin ilk uzay misyonu olan bu etkinliğin tarihi bir olay olduğuna değinen Kırkar, bilim merkezindeki programlarla Alper Gezeravcı'ya da destek verildiğini belirtti.

Dün ertelenen programa bugün devam ettiklerini vurgulayan Kırkar, etkinliklerin yanı sıra Antalya Gözlemevi'nden gelen bir astronomla da uzay söyleşilerinin yapıldığını aktardı.

Kırkar, söyleşilerde uzay farkındalığı, Alper Gezeravcı'nın uzaya nasıl gideceği, astronotun 13 bilimsel deneye imza atması hakkında da bilgiler verildiğini sözlerine ekledi.

Program kapsamında daha sonra Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu merkeze kurulan sinevizyonla canlı yayından izlendi.

Gezeravcı'nın yolculuğunu takip eden çocuk ve aileler bu anı cep telefonları ile de kayıt altına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Alper Gezeravcı Kayseri Türkiye Uzay Teknoloji Güncel Haberler

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