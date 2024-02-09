Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi Dünya'ya döndü
Ax-3 ekibi, gemiye alınan Dragon kapsülünden çıkarıldı ve dönüş süreci canlı yayınlandı. Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak başarılı bir şekilde Dünya'ya döndü.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi, gemiye alınan Dragon kapsülünden çıkarıldı.
Axiom Space, aralarında Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 mürettebatının Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayınladı.
Ax-3 ekibindeki Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt, kapsülden çıkarıldı.
Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınmıştı.
Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) 7 Şubat TSİ 17.20'de ayrılmıştı.
Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.
Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.