Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan açıklama

TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Alper Gezeravcı, dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelenmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gezeravcı, "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar! Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünyaya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.