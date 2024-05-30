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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e ziyarette bulundu

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Alper Gezeravcı, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü ziyaret etti ve uzay araştırmaları hakkında konuştular. Vali Aygöl, Gezeravcı'ya teşekkür etti.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik binasında gerçekleşen görüşmede, uzay araştırmaları ve Gezeravcı'nın astronotluk deneyimleri konuşuldu.

Vali Aygöl, ziyaretinden dolayı Gezeravcı'ya teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Alper Gezeravcı Şefik Aygöl Türkiye Uzay Yaşam Güncel Haberler

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