Türkiye'nin ilk 3D Gençlik Festivali Odunpazarı'nda başladı - Haberler

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi ve Avrupa Birliği Derneği iş birliği ile düzenlenen Odunpazarı 3D Gençlik Festivali'nin açılış törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Belediyeler Birliği (TTB) Encümen Toplantısında olduğu için katılamadı. Törende Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Adnan Evren Olcay, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ile çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütü temsilcisi ve gençler yer aldı. Festival için Odunpazarı Belediyesi'nin kardeş şehirlerinden Bulgaristan Razgrad'dan, Ankara Keçiören'den ve Kayseri Melikgazi'den çok sayıda genç Eskişehir'e geldi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Adnan Evren Olcay, Başkan Kurt'un TTB toplantısı nedeniyle açılış töreninde yer alamadığını ancak diğer günler festival alanında bulunacağını kaydetti. "3D Gençli Festivali, Odunpazarı Belediyesi'nin Eskişehir Avrupa Birliği Derneği ile ortaklaşa dinleme, dayanışma ve diyalog kurma mottosu ile gençleri bir araya getirdiği, partizanlıktan ve ön yargılardan sıyrılmış bir şekilde siyasi anlamda birbirimizi dinlediğimiz, diyalog kurabildiğimiz ve birbirimizle dayanışma içinde sorunlarımızı çözebildiğimiz bir ortam yaratma fikri ile çıktı. Yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde de Kanlıkavak Parkında gerçekleşecek bir dizi etkinlikten oluşuyor" diyen Olcay, bu etkinlikler sonrasında ortaya çıkacak olan

sonuçların Türkiye'ye ve Eskişehir'e, 'Bütün ümidim gençliktedir diyen' Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyen Odunpazarı Belediyesi'ne ve gençlere katkı sağlamasını diledi. Gençlerin daha demokratik adımlar atmasını temenni eden Olcay, festivale katılan herkese teşekkür etti.

"2 YILLIK BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ"

Adnan Evren Olcay'ın ardından Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Başkanı Doç. Dr. Erhan Akdemir bir konuşma yaptı. 3D Gençlik Festivali'nin 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Akdemir, 3D Gençlik Festivali'nde emeği geçen herkesi sahneye çağırarak, konuşmasına öyle devam etti. "Bizim mottomuz yönetişim. Yönetişim, siyasal aktörlerle olur. Siyasal aktör sadece yönetici değil, toplumdaki her kesimdir. Bu yetmez, herkesin düşüncelerini, fikirlerini topluma söylemesi, beraber çalıştığı arkadaşlarını dinleyerek gerçekleştirmesi gerekir" diyen Akdemir, Yunus Emre'nin şehrinde, hoşgörünün çatısı altında farklılıklarla bir araya gelmek istediklerinin altını çizdi.Türkiye'deki en büyük sorunun dinleme olduğunu vurgulayan Akdemir,konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Herkesin çok güzel ve değerli fikirleri var da bu fikirleri dinleyen yok. Herkes sadece kendisine yakın olanlarla irtibat halinde. Kimse farlılıklarla iletişim kurmak istemiyor. Oysaki özgürlükleri cazip hale getiren de farklılıklarımız. Farklılıkları da korkmak için değil, zenginliğimizi keşfetmek için tanımamız lazım. O nedenle de birbirimizi dinlememiz gerekiyor. Biz önce birbirimizi dinledik. Ne yapabiliriz diye düşündük, amacımızın ne olması gerektiği üzerine konuştuk. Birbirimizi dinledikten sonra dedik ki evet, biz birbirimizi dinleyebilirsek şehrimize ve ülkemize güzel bir katkı sunabiliriz. Bunun için dinlemeden sonraki ikinci ihtiyacımız olan diyaloğu kurabiliriz dedik. Diyalog sorunların tespiti için önemli. Çünkü sorunları tespit etmediğimiz sürece çözüm üretemiyoruz. Yine bizdeki en büyük eksik, sorunların tespiti ve çözüm üretimi. Biz sorunlarımızı tespit edelim. 3 gün boyunca çadırlarımızda katılım göstereceğiniz konular, aslında bizim ortak sorunlarımız. Ortak sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmek istiyoruz. Dinleme, diyalog olursa, dayanışma olur. Dayanışma gösterirsek de

sorunlarımıza çözüm üretiriz. O nedenle 3D dedik. Biz; dinleme, diyalog ve dayanışmayı gerçekleştirebilirsek 4'üncü D yani 'demokrasiyi' keşfedebiliriz. Çünkü demokrasi çoğulculuktur. Çoğulculuk farklılıktır. Farklılık zenginliktir. O nedenle tüm siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine kendilerini temsil ettikleri için, tüm gençlerimize teşekkür ederiz. Tüm gençlerimize dinleme, diyalog ve dayanışma ile örnek olabilmek istedik. Bu çalışma 10 ülkede gerçekleşiyor. Biz ülkemizi de o haritanın ortasına koyacağız. Artık Türkiye'de Dinleme, Diyalog, Dayanışma Festivali gerçekleştiriliyor diye dünya kamuoyunda yerini alacak. Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a içtenliğinden, bu işe gönülden bağlı olmasından, desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ederim." Konuşmaların ardından Bulgaristan'ın Razgrad, Ankara'nın Keçiören, Kayseri'nin Melikgazi belediyelerinden Odunpazarı 3D Gençlik Festivaline katılmak için Eskişehir'e gelen gençler sahneye çağırılarak hatıra fotoğrafı çekildi. Konuşmaların ardından katılımcılar; dinleme, diyalog ve dayanışmanın ilk aşamasının gerçekleşmesi için çadırlara geçti.

GENÇLERİN SİYASAL HAYATA KATILIMI İLE TOLERANS VE UZLAŞI KONULARI ELE ALINDI

Odunpazarı 3D Gençlik Festivali için Kanlıkavak Parkına 2 çadır kuruldu. A ve B çadırı adı verilen bu çadırlarda "Gençlerin Siyasal Hayata Katılımı", "Tolerans" ve "Uzlaşı" konuları moderatörler ve raportörler eşliğinde ele alındı. "Gençlerin Siyasal Hayata Katılımı" konusunun ele alındığı A çadırında moderatörlüğü Doç Dr. Erhan Akdemir, raportörlüğü ise Bedir Sarıcı yaptı. "Tolerans" ve "Uzlaşı" konusunun işlendiği B çadırında ise moderatörlüğü

Dr. Duru Şahyar, raportörlüğü ise Ecem Ünlütürk gerçekleştirdi. Her iki çadırda da siyasi partilerden katılımcıları, kendilerini tanıtarak ele alınan konularda üyesi oldukları siyasi partinin konuya bakış açısını anlattı. 3 gün sürecek olan Odunpazarı 3D Gençlik Festivali'nde ele alınan konular raporlaştırılarak, Eskişehir'in yönetişime daha açık hale gelmesi için belediyeler, valilik, kaymakamlıklar, üniversiteler ve Eskişehir'de bulunan tüm siyasal aktörlere gönderilecek.

ETKİNLİKLER GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Festivalin ikinci gününde "Dijital Okur Yazarlık" ve "Sosyal Medya Kullanımı", "Dijital Kuşaklar ve Z Kuşağını Anlamak"; 19 Mayıs Perşembe günü ise "Genç İstihdamı", "Eğitim ve Sosyal Sorunlar" konuları moderatörler ve raportörler eşliğinde ele alınacak. 18 Mayıs ve 19 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan etkinlikler 12.30'da başlayacak. Festival boyunca gençlerin, siyasi parti temsilcilerinin, STK'ların ve diğer tüm katılımcıların bu konular hakkında görüşleri dinlenecek, sorun tespiti yapılacak ve çözüm önerileri ele alınacak. Festival programı boyunca dinleme, diyalog ve dayanışma faaliyetlerinin yanı sıra gençlik konserleri, tiyatro gösterileri ve dans gösterileri, çeşitli oyun aktiviteleri, workshoplar, atölye çalışmaları ile fotoğraf sergileri yapılacak.

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