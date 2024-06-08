Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay seferi canlı olarak takip edilebilecek

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay seferi 10 ildeki TÜBİTAK bilim merkezlerinden canlı olarak takip edilebilecek.

TÜBİTAK'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Atasever'in Yörünge Altı Araştırma Misyonu kapsamında yapılacak yayına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yörünge Altı Araştırma Misyonu'nu izlemek isteyen herkesi bekliyoruz. Ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yer alacağı uçuş özel yayını Aksaray, Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun'da bulunan bilim merkezlerimizde, saat 17.00'de canlı olarak takip edilebilecek."