Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı Dünya'ya iniş yaparak seferini tamamladı
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de yer aldığı VSS Unity yörünge altı aracı, başarılı bir şekilde Dünya'ya iniş yaparak seferini tamamladı. Atasever, uzay yolculuğu sonrası Dünya'ya dönerek tarihi bir başarıya imza attı.
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı Dünya'ya iniş yaparak seferini tamamladı