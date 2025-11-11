Türkiye'nin İhracatında Teknolojik Ürünlerin Payı Artıyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılının 10 ayında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızın toplam imalat sanayi ihracatımız içindeki payı yüzde 42,8'e yükselmiştir. İhracatta kaydedilen bu performans sanayi üretimindeki artışın lokomotifi olmuştur" dedi.

Bakan Bolat, 2025 Ekim ayı ihracat iklim endeksi ve 2025 Eylül ayı sanayi üretim endeksini değerlendirdi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, eylül ayındaki 51,7 seviyesinden ekim ayında 52,4'e yükselerek son 17 ayın en yüksek değerine ulaşmıştır. Böylece, Mayıs 2024'ten bu yana en belirgin iyileşme kaydedilmiş ve ekim verileri ile beraber Türk imalatçılarının ihracat iklimindeki kesintisiz iyileşme trendi 22'nci aya taşınmıştır. Ekim ayında başta Almanya, ABD ve İtalya olmak üzere birçok önemli ihracat pazarında ekonomik aktivite artışının hız kazandığı görülmüştür. Türkiye imalat sektörü ihracatının yaklaşık beşte birini oluşturan bu üç pazarda büyümenin hızlanması, ihracatçılarımız açısından olumlu görünümü desteklemiştir. Almanya'da ekonomik aktivite son iki buçuk yılın en hızlı artışını kaydederken, büyüme hızları ABD'de son iki ayın, İtalya'da ise son 19 ayın en yüksek seviyelerinde gerçekleşmiştir. Türkiye'nin üçüncü büyük ihracat pazarı Birleşik Krallık'ta eylül ayındaki sınırlı gerilemenin ardından üretim ekim ayında yeniden artışa geçmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekonomik aktivite eylül ayına göre bir miktar yavaşlamakla birlikte artış göstermeye devam etmiş, Suudi Arabistan ise üretim artışında Tayland ve Hindistan'ın önünde yer alarak anket kapsamındaki ekonomiler arasında en yüksek hızda büyüme kaydetmiştir" dedi.

'ÜRETİM VE İHRACAT KAPASİTESİNİ, GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ'

Sanayi üretiminin 2025 yılı eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 oranında arttığını kaydeden Bakan Bolat, "Böylelikle, sanayi üretim endeksi 2025 yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,1 oranında artmıştır. 2025 yılının ocak-ekim döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 oranında artışla 224,6 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Yıllıklandırılmış bazda ise yüzde 3,1 artışla 270,2 milyar dolara ulaşmıştır. 2025 yılının 10 ayında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızın toplam imalat sanayi ihracatımız içindeki payı yüzde 42,8'e yükselmiştir. İhracatta kaydedilen bu performans sanayi üretimindeki artışın lokomotifi olmuştur. Ülkemizin üretim ve ihracat kapasitesini, yüksek teknoloji ve katma değerli ürünlerimiz itibarıyla daha da güçlendirmeye kararlıyız. Dış talep şartlarında izlenen toparlanmaya ek olarak, ihracatımızın artışında uyguladığımız etkin destek mekanizmaları ve yürüttüğümüz güçlü ticaret diplomasisinin etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızın yanında inovasyon ve teknoloji temelli dönüşüm adımlarımızla üretim ve ihracat kapasitemizi daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.