Türkiye'nin İcra Dosyalarında Gözlemlenen Korkutucu Artış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türkiye'deki ekonomik krizin ve vatandaşın borçlarının artmasına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Bulut, ekim sonu itibarıyla icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısının 24 milyon 773 bin 38'e ulaştığını belirterek, "Geçen yıl aynı tarihte bu sayı 22 milyon 992 bin 248 idi. Böylece son bir yılda yaklaşık 1 milyon 780 bin yeni dosya sisteme girdi. Yıl başından bu yana icra dairelerine gelen dosya sayısı ise 8 milyon 510 bin 402 oldu. 2025 yılının 25 Ekim gününe kadar geçen 299 günde, bu rakam günlük ortalama 28 bin 470 yeni icra dosyasına denk geliyor. Başka bir ifadeyle, her gün 28 binden fazla vatandaş veya işletme icralık oldu" dedi.

"Açlık sınırı 30 bin 61 TL'ye, yoksulluk sınırı 92 bin 238 TL'ye çıktı"

Bulut, ekonomik tablonun toplumun her kesimini ezdiğini de belirterek, "Türkiye artık icra dairelerinin ülkesi haline geldi. Her gün on binlerce kişi bankaya, devlete, alacaklıya olan borcunu ödeyemediği için icra kapısına düşüyor. Bu tablo, vatandaşın yaşadığı ekonomik yıkımın en somut göstergesidir" ifadelerini kullandı. Özellikle dar gelirli kesimlerin ve emeklilerin borç batağına saplandığını vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

"Açlık sınırı 30 bin 61 TL'ye, yoksulluk sınırı 92 bin 238 TL'ye çıktı. Açlık sınırı asgari ücreti 7 bin 957 TL aştı. Emekli ay sonunu getiremiyor. Emekçi, aldığı maaşla sadece kirasını ve faturasını ödüyor, mutfağa et girmiyor. Vatandaş borcunu borçla kapatıyor, kredi kartına yükleniyor, sonra icraya düşüyor. Her evde bir borç hikayesi var. 25 milyona yaklaşan icra dosyası, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik buhranın aynasıdır. İnsanlar artık temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Pazarda, markette, kasapta fiyatlar uçtu. Ama iktidar hala büyümeden, ihracattan bahsediyor. Büyüyen tek şey borç ve çaresizliktir. Her şeyin fiyatı arttı ama maaşlar yerinde sayıyor. Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Emekli, torununa harçlık veremiyor. İnsanlar artık dayanacak gücünü kaybetti."

"İnsanlar iş bulamıyor, iş bulan geçinemiyor"

Bulut, Türkiye'nin bir borç toplumu haline geldiğini ve sosyal gerilimin giderek arttığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İcra dosyası demek, bir evin geçim mücadelesi demek. Her dosyanın arkasında bir dram var. İnsanlar iş bulamıyor, iş bulan geçinemiyor. Bu gidişle icra daireleri artık alacaklıyla borçlunun değil, geçim mücadelesi veren milyonların adresi olacak. Vatandaşa bir nebze nefes aldıracak adımlar atılmalı. Emekliye zam, asgari ücrete ek artış, borç yapılandırmaları ve faiz affı gibi düzenlemeler kaçınılmaz hale geldi. Yoksa bu tablo daha da ağırlaşacak. Günde 28 bin icra dosyasının açıldığı bir ülkede refah, adalet, istikrar olmaz. Bu tabloyu görüp hala 'ekonomi iyiye gidiyor' demek, halkın aklıyla alay etmektir. Milletin cebinde para, sofrasında yemek kalmadı. Vatandaş borcunu ödeyemiyor, umutla değil çaresizlikle yaşıyor."