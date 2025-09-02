Türkiye'nin Hava Sahasında Rekor Uçuş Sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahasında 31 Ağustos'ta 1906 transit uçuş ile tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşıldığını açıkladı. Bakan, Türkiye'nin havacılık altyapısının güçlendiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Ağustos'ta Türk hava sahasında 1906 ile tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk hava sahasındaki uçuşlara ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımında rekorları sadece NSosyal'den duyuracaklarını vurgulayan Uraloğlu, "31 Ağustos 2025'te tüm zamanların transit uçuş rekoru kırıldı. Sadece bir günde 1906 uçuş gerçekleşti. Güçlü hava trafiği altyapımızla Türkiye'nin havacılıkta ulaştığı seviye ve kapasiteyi her geçen gün artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Güncel
