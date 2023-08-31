Türkiye'nin Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığıI: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Az bulutlu 31

Trabzon: Az bulutlu 31

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL