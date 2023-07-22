Türkiye'nin Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak. Bazı illerde ise yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 42

Samsun: Az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42 - İSTANBUL