Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Sevakin Şehrini Ziyaret Etti

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Sudan'ın doğusundaki Sevakin şehrini ziyaret etti. Çobanoğlu ve beraberindeki heyet, şehirdeki tarihi ve kültürel eserleri gezdi ve onurlarına verilen yemeğe katıldı. Büyükelçi, Türk Sudan dostluğunun sembolü olan Sevakin Adası'nı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

PORT Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı fethetmesiyle Türk topraklarına katılan, 19. yüzyıla kadar Osmanlı toprağı olan Sudan'ın doğusundaki Sevakin şehrini ziyaret etti.

Çobanoğlu ve beraberindeki elçilik heyeti, Artega kabilesinin davetlisi olarak gittikleri şehrin girişinde bölge halkının sevinç gösterileriyle karşılandı.

Türk heyeti, ilk olarak Sevakin tarihi ve kültürüne dair eserlerin tanıtıldığı Ebu Hadab Kültür Merkezi'ni gezdi.

Büyükelçi Çobanoğlu ve Türk misafirler, Sevakin Adası'nda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilen gümrük binasında onurlarına verilen yemeğe katıldı.

Adadaki etkinliğe, Kızıldeniz Eyaleti Çevre ve Turizm Bakanı Samiye Oşek, Sudan Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Büyükelçi Osman Ebu Fatıma, Artega Kabilesi lideri Mahmud Artega ve davetliler katıldı.

Çobanoğlu, Sevakin'de Türkiye tarafından restore edilen yapılar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Oşek, burada yaptığı konuşmada, "Türk Büyükelçisi ve beraberindeki heyet, Sudan'ın tabiat ve tarih açısından en zengin kentlerinden birisi olan Sevakin'deki Türk eserlerini, tarihi yapıları ve Sevakin Adası ile tanışmak için buraya teşrif ettiler." dedi.

Sevakin'de TİKA'nın restorasyon faaliyetlerinden övgüyle bahseden Bakan Oşek, destekleri için Türkiye'ye teşekkür etti.

Büyükelçi Çobanoğlu da "Türk Sudan dostluğunun en önemli sembollerinden" biri olan Sevakin Adası'nı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çobanoğlu, "Gerçek dostlar, insanların kötü günlerinde yardımcı olanlardır. Biz de Sudan'a kötü günlerinde insani ve tıbbi yardımlarımızla destek olmaya çalışıyoruz. Sevakin'i Afrika'nın Orta Doğu'ya, Orta Doğu'nun da Afrika'ya açılan kapısı olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Çobanoğlu, "Sudan'ın bir an önce yeniden barış ve istikrara kavuşmasını ve mevcut çatışmalar nedeniyle yarım kalan çalışmalarımıza, ikili anlaşma müzakerelerimize ve diğer işbirliği projelerimize bıraktığımız yerden devam etmeyi temenni ediyoruz. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan halkı ve devletinin yanında olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Program, Büyükelçi Çobanoğlu'na yöresel hediyelerin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.